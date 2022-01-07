Бывший сибирский полпред скончался от коронавируса

В пятницу, 7 января, бывший полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе, бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Анатолий Квашнин умер в Москве в возрасте 75 лет.

Факт смерти уже подтвердил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. «Генерал армии Квашнин скончался сегодня от ковида», – сообщил он агентству ТАСС.

По данным организации, Анатолий Квашнин умер в ночь с 6 на 7 января в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко. Согласно информации источника «Газеты.ru» в ВС, Квашнин заболел COVID-19 в первой половине декабря и в последние недели его состояние стремительно ухудшалось.

С февраля 1995 года Анатолий Квашнин руководил войсками Северо-Кавказского военного округа, в 1997 году стал начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, в 2004 году покинул военную службу в звании генерала армии и был назначен полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе и оставался на этой должности до 2010 года. При этом он также сохранил свое место в Совбезе РФ. С августа 2013 по 2015 год являлся председателем Наблюдательного совета Ассоциации малой и региональной авиации «Авиасоюз».