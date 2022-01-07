Новосибирская компания оштрафована за использование надписи «ГТО»

Новосибирская фабрика «ФитнесТайм», занимающаяся поставками спортивного оборудования, признана виновной в нарушении права собственности на торговый знак. Предметом иска стала аббревиатура «ГТО» («Готов к труду и обороне»).

Суд постановил «ФитнесТайм» выплатить более 2 млн рублей казанской «Дирекции спортивных и социальных проектов» за незаконное использование товарного знака. Как следует из материала дела, новосибирская компания поставила Липецкой спортивной школе оборудование для площадки, на которой проходили тесты ГТО – и снабдила спортивные снаряды соответствующими буквами.

Истец обратил внимание на то, что как минимум четыре картинки, использованные «ФитнесТаймом», имеют высокое сходство с тем, что было зарегистрировано им в качестве товарного знака. В итоге новосибирская компания оказалась должна выплатить 2 367 153 рублей компенсации правообладателю и 34 836 рублей госпошлины.

В 2020 году с аналогичной ситуацией столкнулась новосибирская сеть детских гипермаркетов Rich Family, которая проиграла суд тюменской поэтессе. Предметом спора была детская игрушка-светофор, которая читала стихи, автором которой была Ольга Чусовитина. Иск был удовлетворен частично – вместо запрашиваемых 900 тысяч рублей Rich Family обязали выплатить всего 300 тысяч.

Еще одной историей с борьбой за товарные знаки может стать интеллектуальная собственность ГК «Холидей», где часть торговых марок была приобретена уфимским патентным троллем Азаматом Ибатуллиным, который известен многочисленными исками и некоторые из них завершаются беспрецедентыми суммами компенсаций. Также на эту тему в 2021 году опубликовал свою авторскую колонку бизнес-омбудсмен Николай Мамулат.