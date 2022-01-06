Размером с теннисный мяч: шестилетней девочке удалили огромную опухоль в новосибирской клинике

В новосибирском Национальном исследовательском центре имени академика Е.Н. Мешалкина удалили объёмную опухоль головного мозга шестилетней девочке. Врачи сравнили новообразование с теннисным мячом – его диметр составил пять сантиметров.

Как рассказали в клинике 6 января, девочка жаловалась на регулярные головные боли, у неё были также тошнота и рвота. Через пять дней после получения результата магнитно-резонансной томографии (МРТ), которую юной пациентке провели в медучреждении, ребёнка госпитализировали для удаления опухоли мозга диаметром 5 см.

Новообразование располагалось в тканях мозжечка и требовало срочного хирургического вмешательства из-за высокой угрозы для жизни. Врачи пояснили, что такая опухоль сдавливает ствол головного мозга, где расположены жизненно важные центры.

«Новообразование, сопоставимое по размеру с теннисным мячом, вызвало дисклокацию мозговых структур и сдавление четвертого желудочка головного мозга, что спровоцировало нарушение оттока спинномозговой жидкости и развитие внутренней гидроцефалии — избыточного накопления спинномозговой жидкости в желудочках мозга», — приводит слова врача-нейрохирурга Сергея Чернова пресс-служба Центра Мешалкина.

Новообразование, которое, по данным гистологического исследования, имеет доброкачественный характер, хирурги удалили полностью – по словам врачей, это обеспечивает благоприятный прогноз и низкий риск рецидива заболевания. Сейчас девочка восстанавливается после операции, через три месяца ей нужно будет пройти контрольное обследование.

Как подчеркивают врачи, вести лечение детей с опухолями головного мозга особенно сложно из-за быстрого нарастания неврологических проявлений и сложности ранней диагностики. Кроме того, оперирование юных пациентов требует ювелирной хирургической техники и особого внимания в подборе анестезии.

Операция была проведена за счёт государственного финансирования.

Напомним, в конце ноября в клинике Мешалкина объявили о необходимости предъявления QR-кода при посещении медучреждения.