Неизвестные расправились с «чёрным бароном» на стене здания в Новосибирске

Неизвестные закрасили чёрной краской портрет участника Гражданской войны, белогвардейского офицера Романа фон Унгерн-Штернберга, появившийся на днях на стене здания в Железнодорожном районе Новосибирска.

Об исчезновении портрета за слоем чёрной краски и изображением красной звезды рассказали очевидцы в паблике «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте» вечером 5 января. Сама картина появилась на стене здания по улице Фабричной, 10 буквально за день до этого.

По мнению автора сообщения, закрашивание портрета связано с неоднозначным общественным отношением к фигуре белогвардейца.

«Прошло ровно сто лет, а в головах у некоторых деятелей всё так же кипит возмущённый разум, и они готовы кидаться в смертный бой с любой тенью инакомыслия», — говорится в сообщении группы.

Белогвардейский офицер Роман фон Унгерн-Штернберг, также получивший неофициальное звание «чёрного барона», был расстрелян в Ново-Николаевске в 1921 году после того, как отдал приказ наступать на советскую территорию, но был предан своим окружением. В 1998 году президиум Новосибирского областного суда отказал в реабилитации офицера, признав приговор в отношении него обоснованным по всем пунктам.

Напомним, в декабре 2021 года худсовет Новосибирска не поддержал инициативу городской прокуратуры установить бюст генпрокурору СССР Роману Руденко.