В Новосибирске возбудили дело после отравления семьи в бассейне

Семья новосибирцев отравилась парами хлора из бассейна, отдыхая в коттеджном комплексе на новогодних праздниках – возбуждено уголовное дело.

Следственный отдел по Октябрьскому району Новосибирска Следственного управления СКР по региону возбудил уголовное дело по факту отравления семьи, отдыхавшей в коттеджном комплексе, парами хлора из бассейна.

Как сообщили в ведомстве 5 января, уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, 4 января семья из пяти человек – муж с женой и трое детей, а также четверо их родственников отдыхали в коттеджном комплексе в Октябрьском районе, который они сняли для отдыха.

«После купания в бассейне вечером у пострадавших появились признаки отравления парами хлора, после чего 5 января семья из девяти человек обратилась в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. На данный момент угрозы для жизни и их здоровья нет», — говорится в сообщении следственного комитета.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Они осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, а также изучают пробы воды из бассейна и химические препараты, которыми его обрабатывали.

Напомним, в октябре 2021 года в Новосибирске возбудили уголовное дело после смерти мужчины в сауне.