Оппозиционный экс-кандидат в новосибирские депутаты покинул Россию

Бывший кандидат в депутаты новосибирского горсовета от объединения «Коалиция «Новосибирск-2020» Даниил Маркелов сообщил о том, что уехал из России из-за преследования оппозиционеров. Он попросил политического убежища в США.

Экс-кандидат в депутаты Совета депутатов Новосибирска по округу №36 Даниил Маркелов покинул Россию. Как сообщил политик в социальных сетях, он уехал в США.

«Так и я выбрал вынужденную иммиграцию (…) И возникла эта неутешительная картинка между тюрьмой и планом, как уехать. Сейчас мы в безопасном месте», — написал Даниил Маркелов в Facebook, отметив, что решение покинуть страну у него возникло после ареста экс-координатора уфимского штаба Навального (запрещённая в России организация) Лилии Чанышевой.

По данным Telegram-канала «Горводоканал», Маркелов попросил в США политического убежища.

Даниил Маркелов выдвигался в депутаты горсовета Новосибирска в 2020 году от политического объединения «Коалиция «Новосибирск-2020», однако был отстранён от выборов, поскольку подписи в его пользу признали недействительными.

Зимой 2021 года Маркелов был арестован на десять суток за организацию несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального.

Ранее Россию покинул депутат новосибирского горсовета, бывший координатор штаба Навального, признанного в стране экстремистской организацией, Сергей Бойко. Как сообщил народный избранник в социальных сетях, он уехал в Грецию.

Кроме того, в декабре 2021 года была задержана томский оппозиционный депутат Ксения Фадеева. Ей была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.