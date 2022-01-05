Похолодание пообещали новосибирцам в продолжение новогодних праздников

5 января в Новосибирске похолодает до -10 градусов, а по области температура воздуха упадёт почти до -20. Однако к концу праздничных выходных в регионе вновь будет тепло.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в среду, 5 января в Новосибирске ожидается -4…-6 градусов с понижением температуры до -9…-11. По области похолодает до -8…-13, местами до -18, при этом по востоку может быть всего от 2 до 7 градусов мороза.

Ветер в среду ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду, по области с порывами до 14 метров в секунду. Синоптики также предупреждают о гололедице.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Новосибирске морозная погода сохранится 6 и 7 января – в четверг, 6 января в областном центре ожидается -14…-16 градусов, а в пятницу, 7 января — -11…-14. Ночная температура в эти сутки составит -14…-16 градусов.

В субботу, 8 января, в Новосибирске начнёт теплеть – днём ожидается – 9…-12 градусов, а уже к вечеру — -4…-6. Ночная температура составит -3 градуса. Днём в воскресенье, 9 января, синоптики обещают -3…-4 градуса, однако к ночи похолодает до -10.

Напомним, по сообщениям синоптиков, уже в начале рабочей недели в Новосибирской области может похолодать до -20…-25 градусов.