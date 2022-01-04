В Новосибирске на восстановление движения электричек в Пашино потребуется 700 млн рублей

На возобновление движения электропоездов в микрорайоне Пашино в Новосибирске потребуется 700 млн рублей, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского.

По словам главы министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, на восстановление участка железной дороги с возможностью организации движения электричек в микрорайоне Пашино потребуется 700 млн рублей.

Он уточнил, что реконструкцию железнодорожных путей от станции Иня-Восточная до станции Пашино, а также строительство одноименной станции планируется провести в рамках четвертого этапа проекта «Городская электричка».

«Реализация данного этапа возможна только на условиях государственно-частного партнерства, с привлечением средств заинтересованных инвесторов, что напрямую влияет на сроки реализации четвертого этапа проекта «Городская электричка», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Напомним, проект «Городская электричка» реализуется в Новосибирске с 2014 года, завершить над ним работы планируется в 2025 году. В июле текущего года в городе открыли первую станцию «Городской электрички» в микрорайоне «Пригородный простор». Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, по сравнению с июлем связанный с электричками пассажиропоток вырос с 500 до более тысячи человек в сутки.

В рамках проекта «Городская электричка» в Новосибирске планируется, в частности, строительство 13,4 км дополнительных путей, второго железнодорожного мостового перехода через реку Обь, развитие существующих железнодорожных станций. Специалисты также возведут пять новых остановочных пунктов.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, стоимость проекта «Городская электричка» на данный момент не известна, но речь идет о десятках миллиардов рублей. Новосибирские власти ведут переговоры для включения проекта в инвестпрограмму РЖД.