В Новосибирске на стене дома появился портрет «черного барона» Унгерн-Штернберга

На стене здания в Железнодорожном районе Новосибирска появился портрет «черного барона», участника Гражданской войны в России, белогвардейского офицера Романа фон Унгерн-Штернберга.

Как сообщает группа «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте, портрет царского офицера появился на стене здания на улице Фабричной, 10 в Железнодорожном районе Новосибирска. К портрету также возложили цветы.

«Фигура «чёрного барона», расстрелянного в Ново-Николаевске 100 лет назад, всё ещё вызывает ожесточённые споры. Одни утверждают, что он был авантюристом, пытавшимся свергнуть власть большевиков, другие, что монархистом, романтиком войны и создателем современного Монгольского государства», — отметил автор сообщения.

Барон Роман фон Унгерн-Штернберг— русский военачальник времён Гражданской войны в России, генерал-лейтенант Белой армии, участник Первой мировой войны. Унгерн мечтал соединить Тибет, Синьцзян, Халху, Внутреннюю Монголию, Барги, Маньчжурию, Шаньдун в единое Срединное государство.

После прихода большевиков к власти Унгерн создал контрреволюционную группу и обосновался в Даурии (историко-географический регион в пределах современных Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области), откуда делал рейды против красных партизан. Историческая фигура известна в Монголии как освободитель страны, победивший китайцев, и восстановивший независимость Монголии. Некоторые местные жители считали Унгерна «богом войны».

Также известно, что после штурма Урги, будущей столицы Монголии Улан-Батора, некоторое время фактическим правителем города был «черный барон». Он издал приказ об уничтожении пробольшевистски настроенных колонистов, приехавших из России в Монголию.

В 1921 году барон фон Унгерн издал приказ о начале похода на советскую территорию, однако позже был предан своим окружением и взят в плен отрядом красных партизан. Барона доставили в Новониколаевск. Унгерна обвинили в участии в вооружённой борьбе против советской власти под покровительством Японии, в зверских расправах над мирным населением в районе вооружённых действий и в массовом уничтожении населённых пунктов и граждан.

Есть мнение, что приговор был приведен в исполнение в доме купца Маштакова на пересечении нынешнего Красного проспекта и улицы Свердлова в Новосибирске.

Отметим, белогвардейца хотели реабилитировать после смерти, однако, в 1998 году президиум Новосибирского областного суда отказал в реабилитации барона Унгерна, признав все пункты приговора обоснованными.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирске прокуратура выступила с инициативой установить бюст бывшему генеральному прокурору СССР Роману Руденко, известному причастностью к расстрелам в 1930-е годы.