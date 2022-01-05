В Первомайском сквере Новосибирска откроется новое заведение паназиатской кухни

На месте PRIMETIME COFFEE в Первомайском сквере Новосибирска в январе откроется ресторан паназиатской кухни Sabai Bar. Об этом говорится в instagram-аккаунте заведения.

В ресторане планируют делать упор на интересном интерьере, качестве сервиса, а также меню, в котором будут блюда паназиатской кухни по оригинальным и классическим рецептам — роллы, рамен, суп Том Ям и т.д.

Заведение будет отличать стильный интерьер с обилием растений. «Не просто из за основного зелёного цвета нас называют «Самый зелёный ресторан Новосибирска», а ещё и потому, что в нашем интерьере будет не один десяток зелёных растений», – говорится в сообщении Sabai Bar. Заведение будет располагаться на двух этажах здания, а его открытие ожидается в начале января.

Напомним, что первоначально на рассматриваемой площадке располагалась New York Pizza, позднее вместо нее обосновалась кофейня PRIMETIME COFFEE бизнесмена Антона Горестова. Летом 2021 года в здании также открылся еще один проект этого предпринимателя – стрит-фуд SEABASS. Однако позднее оба заведения закрылись. «В этой локации была очень дорогая аренда. Накладные расходы очень сильно давили, и в целях оптимизации мы решили отказаться от нее. В будущем, когда рынок будет готов к этому проекту, мы его снова запустим SEABASS на других площадках и на более выгодных условиях», – пояснял в октябре 2021 года «Континенту Сибирь» учредитель ООО «Сибасс Сквер» Антон Горестов. По словам участников рынка, аренда площадки могла составлять 300-350 тыс рублей. Собственником площадки, по имеющимся данным, является ООО «Компания Центр», учредителем которого является Максим Семенов. Это предприятие выступает третьим лицом в судебном споре о возможном сносе соседнего здания Park Cafe.

Напомним, что в декабре 2021 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решение о сносе здания Park Cafe в Новосибирске, вынесенное кассационной инстанцией. Соответствующий иск была вынуждена подать мэрия Новосибирска к собственнику здания — ООО «Антрацит». В марте 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области его отклонил, однако в июле Седьмой апелляционный суд отменил это решение.