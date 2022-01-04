В центре Новосибирска закрылась кофейня крупной местной сети

На пересечении улиц Урицкого и Ленина в Новосибирске закрылась кофейня сети PRIMETIME COFFEE. Об этом свидетельствует объявление, размещенное на входе в заведение. Напомним, что в конце 2021 года основатель сети PRIMETIME COFFEE, новосибирский бизнесмен Антон Горестов был признан банкротом.

Кофейня сети PRIMETIME COFFEE открылась на Ленина в 2019 году – до нее на этой площадке располагался ресторан «Урицкий». После захода на эту локацию в PRIMETIME COFFEE анонсировали также запуск коворкинга CO-WO рядом с кофейней, однако эти планы в итоге не были реализованы. Позже рядом открылся лаундж-бар SuperEgo.

Сеть PRIMETIME COFFEE до сих пор является самой крупной в Новосибирске по количеству точек. Однако на фоне пандемии 14 сентября 2021 года основатель PRIMETIME COFFEE Антон Горестов подал на самобанкротство. Такой шаг он обосновал «Континенту Сибирь» желанием договориться со всеми кредиторами, чтобы продолжить более динамичное развитие в будущем. 28 октября суд удовлетворил иск и признал Антона Горестова банкротом. По данным 2ГИС в настоящее время под брендом PRIMETIME COFFEE функционирует 24 кофейни, имеющие разных владельцев и работающие по схеме франшизы. Год назад таких заведений было 38.

Операционной деятельностью закрывшейся кофейни на Ленина занималось ООО «Феникс», о чем свидетельствует информация на входе в заведение. Это же юрлицо управляет и рядом других заведений PRIMETIME COFFEE, например, кофейни на Орджоникидзе (рядом с площадью Ленина). По данным Rusprofile, управляющим юрлица с ноября 2021 года является Егор Горестов, брат Антона Горестова.

Участники рынка не удивлены закрытием PRIMETIME COFFEE на Ленина, предполагая, что такой шаг вероятно связан с окончанием срока аренды площадки. По их словам, собственник площадей уже давно искал арендаторов. Об этом свидетельствуют объявления, размещенные в конце сентября 2021 года. В них говорится о поиске арендатора на эту площадку, в качестве возможного назначения помещения фигурирует «общепит, кальянная, салон связи, банк, аптека, зоотовары, ювилерный, кафе, и многое другое». На тот момент заявленная цена составляла 1300 рублей за квадратный метр с возможностью арендных каникул. Общая площадь, по данным объявления, составляла 300 кв.м. с возможной «нарезкой» по 100 кв.м. Напомним, что в конце декабря на прилегающей к PRIMETIME COFFEE площадке открылся ресторан кемеровской сети Cheezy Pizza.

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