Умер основатель новосибирской торговой сети «Домоцентр»

На Алтае от сердечного приступа в понедельник, 3 января скончался основатель старейшей новосибирской торговой сети «Домоцентр» 56-летний Тимофей Кулигин. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил один из бывших топ-менеджеров компании.

Тимофей Кулигин являлся главным совладельцем (99%) ООО ХК «Домоцентр», которая была основана в 1992 году в Новосибирске. Эта компания являлась крупнейшим региональным DIY-ритейлером (торговля товарами для строительства и ремонта, домашним декором, мебелью, инструментами, сантехникой и др.). По состоянию на июль 2016 года сеть «Домоцентр» включала 15 магазинов, работающих под брендами Forma, «Практик», «Стройкин», «Прораб» и «Ковровый Двор» и 10 оптовых филиалов. Магазины были открыты в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.



Однако, в 2016 году на фоне усиления конкуренции с «Леруа Мерлен» компания выставила на продажу все собственные магазины и торговые центры в Новосибирске, Барнауле, Бердске, Кемерово, Новокузнецке, Томске и Северске. В общей сложности — 21 объект стоимостью в 3,7 млрд рублей. В этом же году часть магазинов были закрыты. Позднее предприятия группы были признаны банкротами, и сеть ушла с рынка.



Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО ХК «Домоцентр» прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства с 24 марта 2021 года. Сам Тимофей Кулигин на текущий момент являлся учредителем только одной действующей организации — ООО «Рпсистема», зарегистрированного в 2002 году.