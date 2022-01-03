Новосибирские синоптики спрогнозировали потепление до 0 градусов в праздничные выходные

Синоптики прогнозируют теплую погоду с осадками в виде снега в праздничные выходные дни в Новосибирской области. К середине недели столбик термометра днем в Новосибирске опустится до 0 градусов.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в Новосибирске в понедельник, 3 января днем температура воздуха составит -7 градусов, ночью мороз усилится до -13 градусов. Но уже во вторник, 4 января днем потеплеет до – 1 градусов днем и -7 градусов ночью, ожидается небольшой снег. В среду, 5 января дневная температура в Новосибирске опустится до 0 градусов, ночная будет около -10 градусов.

В последующие дни в городе снова ожидается небольшое похолодание до -11…-15 градусов днем, ночью морозы усилятся до -16…-19 градусов. Зато к концу недели, 9 января в Новосибирске снова потеплеет до -5 градусов днем и до -11 — ночью, также ожидаются осадки в виде снега.

Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится пару дней, после чего в Новосибирскую область в начале новой недели вернется резкое похолодание до -20…-25 градусов днем и до -27 градусов ночью.