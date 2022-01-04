«Континент Сибирь» сделал подборку наиболее заметных интервью, выходивших в издании на протяжении прошедшего года — в каждой из основных рубрик.

Политика

– Я довольно опытный пользователь информации. И я вижу, что кроется между строк или что может значить та или иная критика, то или иное выступление в СМИ или соцсетях, что и кто за этим стоит. Я умею читать между строк и вижу, что за некоторыми кампаниями скрывается желание повлиять на кадровые решения, за некоторыми – коммерческие интересы. Но я достаточно устойчив к информационным вбросам. Хочу, чтобы меня правильно поняли. Для меня и моих коллег-руководителей средства массовой информации, соцсети – ценнейший источник получения обратной связи, оперативных сигналов о критических случаях и сбоях, на которые нужно незамедлительно реагировать. Но все должно быть адекватно ситуации.

– У нас финансовый ресурс был ограничен, и мой штаб исходил из того, как оптимально потратить выделенные средства. Именно поэтому мы размещали такие необычные билборды, которые вызывали интерес, вопросы, дискуссии. Задача рекламы в том, чтобы её запомнили. И в этом плане мы добились своего. Наш ход удался. Мы заставили оппонентов нервничать. Это на страницах вашего издания они глубокомысленно рассуждают о том, что у нас была неудачная агитация на билбордах. Какая у них в реальности была истерика, они же не будут рассказывать. Читал этот материал и смеялся – в статье некоторые представители штаба Иванинского рассуждали о том, как неправильно делалась «наружка» у Жирнова и как хорошо у Иванинского. Но сама статья называется строчкой именно из той рекламы, которая больше запомнилась.

На вопрос, были ли какие-то нарушения и злоупотребления в процессе подготовки в Универсиаде – отвечу, наверное, да. Еще задолго до информации счётной палаты мы знали, что ведутся следственные действия по поставкам оборудования в краевую клиническую больницу. Туда поставили некачественное медицинское оборудование, которое купили по завышенным ценам. Были вопросы к поставкам оборудования в комбинат питания. Читал, что на одном или двух спортивных объектах обнаружены строительные дефекты. Прошло 2-3 года, видимо, что-то некачественно сделали. Эти нарушения есть, и власти отрицать этого не могут , они должны были обеспечить жесточайший контроль над всем ходом этих работ.

Власть/экономика

– Я за баланс в экономике. Государство должно получить налоги и стимулировать инвестиции, инвестор должен вкладывать часть прибыли и платить людям нормальную зарплату, и тогда люди смогут потреблять в нашей экономике. Если этот баланс есть, тогда есть нормальное развитие и рост. У нас есть возможность пройти по пути Китая, где была бедность, но они завели к себе крупные производства, и там больше нет низких зарплат. 20 лет они над этим работали, чтобы получить такой рост. У нас талантливые люди, а зарплата немного ниже, чем в среднем по стране. Это и минус, но одновременно и плюс – мы конкурентоспособны.

— Мы всегда смотрим на опыт других регионов, впрочем, и своим опытом с удовольствие делимся. Хотя бывают и неожиданные ситуации. Например, не так давно позвонили наши коллеги из Татарстана и спросили, можем ли мы встретиться в АИР и поделиться опытом, у них как раз была запланирована поездка в Новосибирск. Я сначала опешил. Говорю: слушайте, я же вашу работу всегда в пример привожу своим сотрудникам. А они отвечают: мы смотрим, везде локдаун, а у вас PepsiCo и Nestle заходят, как вы их привлекли в регион?

– Если честно, я пока еще не решил, чем планирую заниматься после ухода с поста бизнес-омбудсмена. Но я бы предпочел вернуться в бизнес, поработать, так сказать, по основной специальности. Я считаю себя, прежде всего, предпринимателем. Но, конечно, продолжу заниматься и политикой, инъекция уже сделана. Есть партия, но партия – это выборы. А политика – понятие более широкое, включающее гражданские институты. Продолжу заниматься защитой прав предпринимателей, для этого мы создали общественную организацию, которая уже накопила большой опыт взаимодействия с государственными структурами, будем эту работу продолжать. Но это планы, а как сложится судьба, пока неизвестно.

– На сегодня нельзя сказать, что сговор при проведении торгов является каким-то уникальным новшеством. Практика таких дел достаточно обширная – как положительная, так и отрицательная. Может в силу профессиональной деформации для меня в этом нет ничего нового, но я обратил внимание, что органы власти, надзорные органы проводят достаточно хорошую работу с точки зрения публичности. Власти ведут открытый диалог, проводится много семинаров, встреч, конференций, и со стороны надзорных органов тоже ведется активная работа как межведомственного взаимодействия, обсуждения определенных вопросов, так и выработки позиций. В настоящий момент субъекты сами заинтересованы в здоровой конкуренции и как раз сейчас готовы сами предоставлять сведения о своих недобросовестных участниках, чтобы вывести это все в правовую плоскость и дальше спокойно работать.

– В производстве у следователей сейчас есть достаточно интересные дела, связанные с коррупцией, возбужденные в отношении известных в Новосибирской области лиц. Оглашать фамилии пока не буду, расследование еще не завершено, но, думаю, в ближайшее время вы о них услышите.

Развитие предпринимательства

– Когда мы открывались, я смотрел все отзывы, которые появлялись, потому что не хватало опыта, и нужна была максимальная обратная связь. Она очень помогала, многие рекомендации нам помогли стать лучше. Спустя полгода я перестал мониторить отзывы, так как общая картина стала понятной. К сожалению, на практике люди зачастую не понимают, зачем нужны сервисы отзывов и как их использовать. Для большинства это просто жалобная книга или площадка для прямого общения с компанией. В моем понимании сервисы отзывов должны служить площадкой для взвешенных и объективных рецензий — даже если тот или иной продукт или услуга пришлись лично тебе не по вкусу, но сделаны они качественно и профессионально, то и нет причин снижать оценку.

– Сложностей было немало, и первый лофт, который открыли на Фабричной в 2016 году, пришлось закрыть, так как мы неправильно для Новосибирска выбрали место и само помещение. Оно действительно соответствовало стилю лофт — речь о настоящей промзоне. Когда к нам приезжали знакомые из Москвы, они оценили эту площадку, она была достаточно атмосферной. Но сибирским мамам такой формат не зашел. Помимо этого, при открытии первого лофта у нас не было опыта работы в этом сегменте, все пришлось делать с нуля. Поэтому и первый лофт, и вложенные в него деньги мы потеряли. Но при этом мы продолжали верить в себя, взяли кредитные средства и открыли в 2017 году второй лофт с учетом всех ошибок: выбрали другое помещение, и в итоге все получилось.

– Первые два месяца карантина мы выживали за счет пошива масок. Ну и благодаря постоянным клиентам, в том числе пенсионерам. Ведь когда понемногу начали снимать ограничения, нам разрешили выполнять ремонт одежды. На покупку новых вещей у людей не хватало денег — шли чинить имеющееся. Бабушки приходили и говорили: «Ой, девочки, у вас нет работы. Давайте мы принесем вам курточку заштопать». Еще, думаю, нас спасло то, что мы небольшое предприятие. У нас нет огромных платежей за аренду. К тому же первые три месяца арендодатель пошел нам на уступки и снизил на 25% арендную плату. Также у нас небольшой штат сотрудников. Работаем только под заказ. Поэтому мы не испытывали проблем с реализацией готовых изделий, как, например, магазины.

Строительство

– Я не сторонник расширения города. Новосибирску не стоит строить новые микрорайоны на окраинах, надо в первую очередь приводить в порядок существующие территории. У нас огромные участки в городе заняты частным сектором и аварийным жильем, есть и заброшенные промзоны. На мой взгляд, задача градостроительной политики муниципалитета – стимулировать застройку таких депрессивных территорий. Да, это сложно. Да, это затратно. Но только так мы сможем решить, в том числе, и транспортную проблему. Потому что невозможно одновременно застраивать окраины и пытаться побороть пробки на дорогах. Те ограниченные ресурсы, что есть, необходимо использовать в первую очередь для того, чтобы улучшить инфраструктуру уже построенных районов. Развитие застроенных территорий должно быть приоритетом.

— Конфликтующие друг с другом девелоперы бросаются камнями в стеклянном доме. Все серьёзные участники рынка понимают, что в разуме таким никто заниматься не станет. Потому что правила одни для всех, и агрессивные действия против конкурента могут вернуться бумерангом. Девелоперские проекты в сложившейся застройке никогда не радуют соседей, всплески недовольства жителей — обычное дело. Но искать общий знаменатель здесь это чистая конспирология, продиктованная, возможно, желанием упростить ситуацию. Надо разбираться, на самом ли деле возмущается общественность или создаётся видимость. Насколько масштабны протесты, в чём подлинные причины волнений. Погружение в проблему позволяет найти решение.

– По удобству жизни апартаменты порой превосходят квартиры. К апартаментам предъявляются повышенные требования по безопасности, установленные наравне с гостиницами. Например, в отелях должны быть установлены противопожарное оповещение, дополнительные лестницы и автоматическое пожаротушение. Все эти нормы безопасности предусмотрены и в наших зданиях.

– 2021 год, скорее всего, сохранится в памяти, как непростой период для нашей отрасли. Это был год проявления переломных трендов, которые были заложены несколько лет назад. Я имею в виду обязательное внедрение института проектного финансирования со счетами эскроу и жизнь в условиях ограничений, связанных с пандемией. Вот эти два обстоятельства сошлись в единой точке на нашем рынке, и весь этот год прошел под знаком перехода в абсолютно новую реальность, которой на нашем рынке еще не было.

– Совершенно точно могу сказать, что современный девелопер будет вынужден строить дома для молодых семей. Учитывать их пожелания, опыт, образ жизни, предпочтения в досуге и взгляды на уровень комфорта. Изучать поведение будущих жильцов, обращать внимание на детали, продумывать логику будущего проекта. Время спекулянтов на рынке недвижимости подходит к концу, отныне всё внимание будет сконцентрировано на реальных потребностях реальных людей.

Ритейл

– Мы пришли на новую для нас территорию — отремонтировали магазины, сделали их в чем-то лучше, принесли свои ценности — и столкнулись с критикой, часть из которой, безусловно, заслуженна. Но другая часть — это едкие комментарии, которые читаешь и думаешь: разве это справедливо, адекватно? Например, про отсутствие каких-либо товаров. То, что мы формировали 30 лет в Томске, надо было сформировать за три месяца в Новосибирске. Кроме того, за эти месяцы надо было полностью заново, с нуля наладить логистику, ИТ-инфраструктуру. Все эти факторы и сформировали определенные перебои. Это надо учитывать. Да, нам есть над чем работать, и мы, безусловно, будем это делать, в том числе прислушиваясь к мнению и запросам горожан.

– В Новосибирске была жесточайшая конкуренция между региональными игроками и федеральными сетями. Когда сюда пришли федералы, которые постепенно пробивались в Сибирь с запада, местные ритейлеры дрогнули в борьбе с ними и отдали заметную часть рынка. Об этом я могу судить даже по личным впечатлениям, так как видела в Новосибирске довольно много «Пятерочек» и «Магнитов». Хотя для регионов Западной Сибири прекрасным исключением является «Мария Ра» – компания, которая в Барнауле, Кемерово и Новосибирске является региональным лидером. Мы очень уважительно относимся к их работе, очень многому учимся у коллег. Ещё одним таким региональным лидером можно назвать и торговую сеть «Ярче».

– Нужно понимать, что SPAR — это не франшиза, а кооператив. Вы просто используете бренд, технологии, ассортимент. Это определенная философия. Из SPAR уходят не потому, что бренд плохой, а потому что им неправильно управляют. В основном проблемы бывают с наличием задолженности. Если вы перестаете рассчитываться с поставщиками, то срок жизни вашего бизнеса — до 3 лет. Нет денег — нет бизнеса. И это те грабли, на которые наступали отдельные компании.

Авто

– Конечно, в идеальной картине мира, когда компания реализует стратегию экспансии на новые рынки, следует выбирать самые емкие и платежеспособные регионы, внутри которых концентрироваться на самых привлекательных доходных и устойчивых франшизах, которые при этом еще и находятся на достаточно слабом уровне развития бизнеса, что обеспечит лучшую цену покупки и быструю окупаемость. Но разве так бывает в реальности? Конечно же нет. В каждом бизнес-действии, которые мы ежедневно совершаем, есть бизнес и немного личного, что дает бизнесу некую эмоциональную окраску, которая помогает вести за собой команду. В рассматриваемом случае «этим личным» стало то, что наши учредители родом из Омска, там прошли яркие годы, случились судьбоносные встречи, именно там произошло становление личности. Поэтому этот бизнес-проект стал своего рода возвратом к истокам, мы даже название ему дали во всех внутренних системах «Дивизион Родина», против принятой методики называть активы по географическому признаку.

– Для Омска сделка между «КЛЮЧАВТО» и «Евразией Моторс» — это очень яркий проект. Последнее время все только об этом и говорят. Пресса не смолкает, мы сами ежедневно обсуждаем ситуацию внутри автодилерского сообщества. Это крупнейшая сделка не только для автобизнеса. Я думаю, она подстегнет потенциальных инвесторов заходить в Омск. Наш город исторически находился в «зажатом» состоянии между Тюменью и Новосибирском. Все инвесторы проходили мимо и последние 15 лет «оседали» либо в Новосибирске, либо в Тюмени. После сделки с «КЛЮЧАВТО» много федеральных компаний, и не только из автобизнеса, обратят внимание на Омск и перспективы этого города. И это не последняя сделка — скорее, это начало большого сдвига в региональном бизнесе.

– Я бы поспорил с тем, что «КЛЮЧАВТО» выглядит менее убедительно в глазах дилеров, чем «Рольф». Понятно, что «Рольф» — сильная компания, но в мнении о том, что она сильно отличается от других, очень много пиара. Сейчас тяжело качественно отличаться от других участников рынка, в том числе по вполне объективным причинам, например, перетекания персонала. Если мы посмотрим на топ-менеджмент «КЛЮЧАВТО», то найдем в нем немало выходцев из «Рольфа». И поскольку залог успеха компании — это команда, то нельзя сказать, чтобы «Рольф» в этом смысле качественно отличался от «КЛЮЧАВТО». Поэтому я не разделяю скепсис отдельных региональных дилеров относительно «КЛЮЧАВТО». Возможно, это определенная ревность, связанная с тем, что «Рольф» в Сибирь не вышел, а «КЛЮЧАВТО» успешно реализовал такой сценарий.

– Я не знаю ни одного дилера, который продав бизнес до пандемии, пожалел бы об этом. Есть множество факторов, которые способствуют снижению стоимости активов автодилеров. Достаточно вспомнить про прямые продажи автомобилей производителями, которые ожидаются к 2025 году, или про экспансию на авторынок участников финансового рынка, рынка ИТ и e-commerce . Все это уже сегодня приводит к тому, что доходность действующего автобизнеса падает, сроки окупаемости инвестиций увеличиваются, значит цены, которые готовы будут предлагать за актив, будут снижаться. Поэтому если сегодня дилеру поступает предложение о покупке, на мой взгляд, его стоит серьезно рассмотреть. Чем раньше, тем лучше.

– У большинства людей, которые занимаются автобизнесом, подход заключается в том, чтобы вовремя и подороже продастся. Когда ваш бизнес приобретают, то его хотят окупить за 3-5 лет. Но в России этот бизнес недооценен. На Западе дилерский бизнес оценивается за 9-12 EBITDA, а в России 3-5 EBITDA. В таких условиях продажа бизнеса, на мой взгляд, может быть обусловлена только какими-либо обстоятельствами. И это еще один аргумент для того, чтобы строить бизнес вдолгую. Если речь о семейном бизнесе, то вы ориентируетесь не на то, чтобы накачать показатели компании и потом продаться более крупному игроку, а на то, чтобы клиенты покупали у вас автомобили и обслуживали их, а потом это делали их дети и внуки.

ИТ

– Живя в России, мы не знали, насколько у нас, оказывается, все хорошо с точки зрения оказания услуг в электронном виде. На этот путь Россия встала больше 10 лет назад и стала очень продвинутой страной. На Кипре по-прежнему большинству людей привычнее оплачивать все товары и услуги наличными, а для решения вопроса с электросетями и водоснабжением до сих пор нужно возиться с бумажными квитанциями. Но в то же время на Кипре есть четкие правила — это то, чего не хватает в России. Рынок телекоммуникаций очень прозрачен.

– Как только все, кто только мог, ушли на удаленную работу, быстро выяснилось, что нельзя дать высокую скорость сразу всем. Я сам работал в сотовой компании достаточно долгое время и знаю изнутри профиль потребления мобильного абонента. Огромные спальные районы, где стоят базовые станции и где не во всех квартирах проведен широкополосный доступ в интернет — просто потому, что жильцы решили, что он им не нужен, — очень быстро «легли». Одна станция может давать хорошую скорость, допустим, 25–30 абонентам. Если в микрорайоне, где работает десять станций, хотя бы тысяча абонентов начнет выходить в сеть одновременно, для них сеть уже не вытянет максимальной скорости.

– Снизить темпы работы мы себе позволить не могли, поскольку наши услуги стали особенно востребованы. Дети перестали посещать школу, студенты — вузы. Всем понадобился скоростной интернет с широким каналом доступа. За все это время наши инсталляторы ни на день не прекращали подключать новых абонентов. Ведь наша компания работает круглосуточно 365 дней в году. Мы должны обеспечить непрерывную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры, от которой зависит очень многое во всех отраслях и сферах жизни, в стране в целом. Поэтому не все сотрудники могут перейти на дистанционный режим работы, но мы обязательно заботимся о безопасности их здоровья.

– Мы давно ушли от стратегии дискаунтера – и все это время уверенно развиваем корпоративное направление. Изменения в запросе бизнеса с началом пандемии в целом мало отличаются от тех же изменений на массовом рынке. Корпоративный сегмент также стал более полно использовать пакеты трафика. Сейчас работаем с курортом, который планирует расширяться и ему нужно знать, что надо дополнительно строить, а что не надо. Вообще, если посмотреть по рынку в целом, бизнес «оцифровался» даже быстрее розничных абонентов.

– Уинстон Черчилль однажды сказал: «Империи будущего будут империями разума». Это значит, что потребность в новых технологиях в России продолжит расти. Я уверена, что впереди нас ждет много перспективных проектов, которые мы с удовольствием поддержим.

Финансы

– Банковский бизнес — это не продажа денег, а работа с риском. Я сам преподаю в вузе банковские риски и считаю это важнейшей частью работы. Продать деньги легко, труднее сделать так, чтобы они вернулись. За всю новейшую историю мы видели немало стартов банковского бизнеса с аномально высокими темпами роста. К сожалению, по многим из них мы уже не можем обсуждать их успехи или неудачи — они ушли с рынка. Наш же подход основан на многолетней банковской экспертизе нашей команды. И при этом мы хотим обновить наш фасад, который клиент видит в первую очередь.

– Так или иначе бизнес интересует все — это прямой результат роста финансовой грамотности. Сейчас клиенты разбираются в банковских продуктах более тонко и тщательно. Бизнес активизируется: пандемия постепенно ослабевает, а связанные с ней ограничения фактически свелись к соблюдению санитарных норм. В целом большинство наших партнеров прошли этот непростой год достойно. Во многом этому помогли меры поддержки со стороны государства и банков, которые заработали вовремя и к месту, был принят ряд постановлений правительства, направленных на поддержку бизнеса, банки предложили собственные инструменты.

– Я был уверен, что самое надёжное место для хранения денег – это банковская ячейка. Я приносил свои накопления, которые должны были за мои же деньги охранять. Думал, что кража денег из ячейки — моральная катастрофа для банка, что его представители будут что-то делать, выйдут на переговоры для компенсации ущерба, тем более, что успешное прохождение полиграфа сняло все вопросы. Ждал, что позвонит руководитель филиала или кто-нибудь из московского управления – пояснят ситуацию, но этого не произошло. Реакции от банка на произошедшее не было никакой, что меня и поразило. Складывается ощущение, что банк ведёт себя по принципу: кто старое помянет — тому глаз вон.

Пандемия коронавируса в мире глазами сибиряков

– Местные клубы, рестораны, бары, массажные салоны и другие заведения, жили за счет потока туристов, поэтому закрылось около 80%. То же и с арендным бизнесом. Виллы, автомобили, яхты и т.п. Те, кто остались, выжили потому, что переориентировались на местных жителей, которым стало некуда ходить. Раньше недалеко от моего места обитания было около 200 ресторанов и 300 баров. Сейчас их около 10 и 20 соответственно. Но для выживших заведений это плюс. Некоторые чувствуют себя даже лучше, чем до пандемии, так как конкуренция снизилась. В пятницу вечером и субботу, зачастую, нужно бронировать столик, в некоторых ресторанах, чего раньше не наблюдалось даже в высокий сезон.

— Когда компания отправляет своего сотрудника в «халат», то он начинает получать от государства пособие по временной безработице. В России я никогда не вставал на биржу труда, мне было стыдно от одной такой мысли. Здесь же сотрудник любого уровня, в том числе топ-менеджеры, делают это сразу по увольнению. Размер пособия зависит от зарплаты на прежнем месте работы, составляя в среднем порядка 60-80% от этой суммы. То, что эта сумма зависит от заработной платы, не имеет потолка и не является фиксированной – большое различие с российским пособием по безработице.

– Узнавая, что я из России, аргентинцы на улицах говорили мне «Спасибо за вакцину», как будто я ее разработал или привез. Проблема возникла позже — Россия не поставила вторую дозу вакцины «Спутник» из-за роста потребления внутри страны, и Аргентина была вынуждена разорвать контракт. Те, кто ждал второго компонента «Спутника», в этой ситуации будут прививаться другими доступными вакцинами.

– Я вызвал скорую, меня быстро увезли в больницу, в реанимацию. Коечного фонда сейчас хватает. В том госпитале, в котором я находился (в городе Кронах), было около 40 коек, и по моим наблюдениям я был там один. Никаких вопросов к системе здравоохранения Германии у меня нет — ни к качеству оказания услуг, ни к схеме лечения, ни к отношению, ни в целом к организации. Все поставлено на очень высоком уровне, персонал клиники был высококвалифицированным и очень четко ориентировался в ситуации. Я своевременно получал необходимое мне лечение, сейчас уже выписался и чувствую себя хорошо.

— Местное население само по себе параноидальное, и все жители быстрее сами изолировались, прежде чем это стало обязательным. У меня есть знакомые и друзья в Турции, которые не выходили из дома даже между первой и второй волной. Сама нация здесь по-другому относится к пандемии и всей ситуации. Более ответственно, на мой взгляд. В первую волну, с марта по июнь 2020 года, были локдауны по выходным, и просто вообще ничего не работало. Во вторую волну, с ноября прошлого года по июль 2021 года, сначала были комендантские часы по будням — после 19 часов нельзя было выходить на улицу — и локдауны по выходным. Потом и вовсе постоянные локдауны. Можно было выйти только за продуктами с 10 до 17 часов в самый ближайший магазин или супермаркет.

Наука

– Попытки превратить земли Академгородка в рыночный актив, «пирог» для застройщиков продолжались все время, а мое противодействие – вызывало у заинтересованных лиц из представителей местного бизнеса не меньшее неудовольствие, чем сопротивление реформе РАН у чиновников ФАНО. Потому что «на кону» стоят огромные суммы. Особенно их раздражает то, что нам удалось добиться в 2014 году придания Академгородку статуса объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Это ставит концептуальный барьер по защите земель и неповторимого облика нашего Академгородка.

– Конфликт с университетом, который провоцировал Юрченко, разрушителен для самой идеологии Академгородка, основанной на интеграции, прежде всего – интеграции научных институтов и НГУ. Наше сотрудничество всегда было основой для впечатляющих достижений на стыке разных областей науки. И его надо обязательно сохранять.

– Понятно, что ряд проблем складывался на протяжении лет, ИВТ действительно не хватало притока молодежи, развития новых направлений. Беда в том, что команда Андрея Юрченко пыталась решить эти проблемы только на словах. На деле же, при них ИВТ покинул еще десяток ученых – в большинстве своем как раз ещё не старых и достаточно активных. А замена им не пришла. И ситуация только усугубилась, некоторые прямо говорят, что «институт обескровлен». Сейчас все ждут, какие шаги предпримет Сергей Медведев, какую стратегию по выходу из кризиса он предложит.

– Сначала прошли выборы директора коллективом института, на которых уверенную победу одержал Юрий Волков. Его кандидатуру согласовали для назначения в РАН. И в Министерстве науки и высшего образования РФ уже готовили документы о его назначении исполняющим обязанности, когда внезапно министр подписал приказ о назначении на эту должность Андрея Миронова, который выборы проиграл. Я не знаю, кто и чем убедил министра принять такое решение в последний момент. Сам Миронов сказал, что Валерию Фалькову понравился его проект строительства гостиницы и нового корпуса для нужд Института математики. Но, позвольте, гостиница – это совсем не профильная деятельность нашего института, а институт вполне обеспечен хорошо оборудованными комфортными помещениями для имеющегося количества исследователей и имеет резервы.

– У меня сложилось ощущение, что на деле ни мэрия, ни Совет депутатов Новосибирска не относятся к Академгородку как к территории развития. Только на словах. Возьмем федеральный уровень. Если руководство страны считает, что какие-то территории требуют особого внимания, то это отражается в самой структуре органов власти, в нашем правительстве есть вице-премьер, курирующий Крым, есть вице-премьер, отвечающий за развитие Дальнего Востока. Почему у нас нет вице-мэра, курирующего Академгородок? В мэрии, наоборот, фактически расформировали управление по науке.

Культура

– У меня в трудовой книжке одна-единственная запись. Театр — это моя жизнь, в буквальном и переносном смысле этого слова. Шестьдесят лет жизни отданы нашему Балету! Мне самой это трудно представить. Я этим безмерно горжусь. Для этого стоило родиться!

– Многие коллективы уходят на более простой и понятный репертуар, считая, что таким образом они расширяют свой зрительский потенциал. Вот только вернуться на поверхность потом очень сложно. Оркестр развивается, с ним развивается зритель. Оступитесь – потом будет сложно доказать, что Дмитрий Шостакович — это замечательный композитор, Кшиштоф Пендерецкий – очень интересный композитор, а музыку Филиппа Гласса вы нигде, кроме как на концерте симфонического оркестра, не услышите. Проблема репертуара региональных оркестров существует, во многом она идет от политики руководителей концертных организаций, которые считают, что надо идти навстречу зрителям, а не формировать, со своей стороны, их вкусы и пристрастия. Мы же идем по второму пути.

– Не так давно я осознал довольно банальную истину, что наше название, это не просто название, а программа существования коллектива. «Волшебный остров» – русский перевод названия в общем-то не нуждается в каком-либо толковании. В принципе любая музыка должна быть волшебной, если это настоящая музыка и адекватно исполнена, но я убежден, что, чем древнее музыка, тем она волшебнее… Что хотелось бы забыть? – да всё, что мешает нам создавать это очень хрупкое волшебство…

– Мне казалось, что средневековая музыка – барокко, которую я исполняла в «Insula Magica» – это нечто интеллектуальное, а вот опера – это попса какая-то! Удивлялась, почему оперные певцы так долго учат партии. То есть оперу как серьезный жанр я тогда вообще не воспринимала. Сегодня всё совсем по-другому, конечно.

– Филармонии сейчас непросто – работать при такой загрузке зала и замкнутости новосибирцев на фоне пандемии почти что бесполезно. Но мы, тем не менее, работаем ради того, чтобы привозить в Новосибирск таких артистов, которые вряд ли приедут сюда еще раз. Конечно, сейчас таких историй, когда люди стоят на ступеньках, во всех проходах и с замиранием сердца слушают концерты и смотрят спектакли – уже практически нет и, наверно, не будет. Меняется время. Но всё-таки хотелось бы, чтоб люди оставались открытыми и смотрели что-то уникальное не только в филармонии, но и в театрах города.