В первые дни января культурные площадки Новосибирска, по традиции, подготовили для горожан праздничные программы, чтобы помочь зарядиться эмоциями, прикоснуться к «высокому» или просто отдохнуть всей семьей. «Континент Сибирь» выбрал самые интересные события и места, куда можно отправиться за новогодним настроением.

Новогодний симфонический бал

Большой новогодний концерт Новосибирского академического симфонического оркестра – это уже красивый обычай, который неизменно привлекает в начале января многих любителей музыки в стены Новосибирской филармонии. Лёгкая классическая музыка в исполнении виртуозных музыкантов как нельзя лучше совпадает с приподнятым настроением первых дней года.

В программе – музыка венских классиков и русских композиторов XIX века: Иоганна и Эдуарда Штраусов, Франца Легара, Фрица Крейслера, Михаила Глинки, Пётра Чайковского и других знаменитых композиторов.

Исполнит произведения Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением дирижёра Рустама Дильмухаметова.

Место действия: Новосибирская государственная филармония, концертный зал им. А.М. Каца, Красный проспект, 18/1. Время действия: 2 января, 18.00. Цена билета: 500-1600 руб. Действует «Пушкинская карта». Возрастные ограничения: 12+ Ковидные ограничения: Вход по QR-коду и документу, удостоверяющему личность.

Новогодний балет «Щелкунчик»

Прекрасным подарком для всей семьи в праздники станет новогодний балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского в хореографии Начо Дуато.

История о том, как деревянная кукла оказалась заколдованным принцем – красивая сказка, знакомая всем с детства. Однако создатели перенесли действие балета в дореволюционную Россию, в Серебряный век русской культуры. Испанский хореограф Начо Дуато называет своего «Щелкунчика» неоклассикой, где важна не только и не столько техника, сколько настроение и чувства, которые она вызывает.

Место действия: Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Красный проспект, 36. Время действия: 2, 3 и 4 января, в 13.00 и 18.00. Цена билета: 2000 – 7500 руб. Действует «Пушкинская карта». Возрастные ограничения: 6+ Ковидные ограничения: Вход по QR-коду и документу, удостоверяющему личность.

Музыкальное шоу «Почти бродвейская история»

«Почти бродвейская история» — фантазия на темы культовых мюзиклов в исполнении Новосибирской хоровой капеллы. Двадцать два номера программы включают в себя фрагменты из популярных мюзиклов и саундтреков к фильмам в аранжировке новосибирского композитора Станислава Мелика: «Призрак оперы» и «Кошки» Уэббера, «Мулен Руж» Армстронга, «Нотр-Дам де Пари» Коччанте, «Анастасия» Аренса, «Ромео и Джульетта» Пресгурвика, «Чикаго» и «Кабаре» Кандера.

А ещё – шлягеры отечественного кинематографа: «Труффальдино из Бергамо» Колкера, «Монте Кристо» Игнатьева, «Формула любви» и «Обыкновенное чудо» Гладкова, «Тот самый Мюнхаузен» Рыбникова, «Три мушкетёра» Максима Дунаевского.

Дирижёр – Александр Париман. В шоу участвует ансамбль «On-line» и студия современного танца «Драйв».

Место действия: Новосибирская государственная филармония, концертный зал им. А.М. Каца, Красный проспект, 18/1. Время действия: 3 января в 18.00. Цена билета: 400-800 руб. Возрастные ограничения: 12+ Ковидные ограничения: Вход по QR-коду и документу, удостоверяющему личность.

Концертно-виртуальный вояж «Кругосветное путешествие»

Программа «Кругосветное путешествие» от Русского академического оркестра и вокального ансамбля Павла Шаромова. Вместе с музыкантами зрители отправятся в США, Бразилию, Аргентину, Мексику, Бельгию, Италию, Грузию, даже Африку. В программе концерта – такие мировые хиты, как «Mamba Italiano», «Besame mucho», «Happy New Year» и многие другие.

Дирижёр – Владимир Гусев

Место действия: Концертный зал Дома учёных СО РАН, Морской проспект, 23. Время действия: 4 января в 18.00 и 5 января в 18.00. Цена билета: 400 руб. Действует «Пушкинская карта» Возрастные ограничения: 12+ Ковидные ограничения: Вход по QR-коду и документу, удостоверяющему личность.

Спектакль-концерт «Высоцкий»

Создатели уже полюбившегося зрителям спектакля-концерта «Есенин» продолжают исследовать феномен национального гения, определившего во многом как сознание, так и художественный вкус целых поколений. На этот раз они обращаются к биографии и творчеству другой крупной фигуры – поэта, актера, автора-исполнителя и кумира миллионов Владимира Высоцкого.

Исполняют: Олег Майборода (вокал), Денис Казанцев (гитара, вокал), Максим Синицын (баян), Илья Колотовкин (бас-гитара), Илья Лугачев (ударные), Андрей Трофимчук (соло-гитара). Место действия: кафе театра «Красный факел», ул. Ленина, 19, цокольный этаж. Время действия: 5 января в 22.00. Цена билета: 1000 – 1200 руб. Возрастные ограничения: 18+ Ковидные ограничения: QR-код не требуется.

«Рождество» на Рождество

Концерт фольклорного ансамбля «Рождество». В программе: новогодние колядки, традиционные народные поздравления, рождественские песнопения, народные песни, частушки и наигрыши. Зрителей ждут яркое звучание голосов и инструментов, богатая палитра красок народной одежды и праздничное настроение.

Место действия: Новосибирская государственная филармония, концертный зал им. А.М. Каца, Красный проспект, 18/1. Время действия: 7 января в 18.00. Цена билета: 300-400 руб. Действует «Пушкинская карта». Возрастные ограничения: 12+ Ковидные ограничения: Вход по QR-коду и документу, удостоверяющему личность.

Опера «Иоланта»

Лирическая опера на музыку Петра Чайковского «Иоланта». По сюжету, слепая дочь короля Рене, принцесса Иоланта, потеряла зрение еще в глубоком детстве. Любовь отца была настолько безграничной, что король запретил всем говорить о возможности видеть – Иоланта думала, что ничем не отличается от других. Но все изменилось с внезапным появлением рыцаря Готфрида Водемона – он рассказал девушке, что глаза нужны не только для того, чтобы плакать…

Главную партию в опере «Иоланта» исполнит восходящая звезда НОВАТа София Бачаева.

Место действия: Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Красный проспект, 36. Время действия: 7 января в 18.00. Цена билета: 1000 – 3500 руб. Действует «Пушкинская карта». Возрастные ограничения: 6+ Ковидные ограничения: Вход по QR-коду и документу, удостоверяющему личность.

Кинопремьера «Чемпион мира»

Премьера российской ленты «Чемпион мира» о легендарном шахматном матче 1978-го года на курорте Багио на Филиппинах. За звание чемпиона мира боролись действующий чемпион мира Анатолий Карпов и претендент на этот титул, гроссмейстер Виктор Корчной, эмигрировавший из СССР за несколько лет до этого. Режиссер драмы – Алексей Сидоров. В роли Карпова – Иван Янковский, в роли Корчного – Константин Хабенский.

Место действия: кинотеатр «Победа», ул. Ленина, 7. Время действия: 31 декабря – 9 января. Время сеансов уточняйте в кассе кинотеатра по тел. (383) 362-02-11. Цена билета: 300-400 руб. Возрастные ограничения: 6+ Ковидные ограничения: QR-код не требуется.

Киномарафон «Иное кино»

Праздничный марафон из главных прокатных релизов «Иное кино» кинотеатра «Победа» 2021 года. Отличная возможность провести новогодние каникулы в компании с шедеврами мирового кино.

В программе — «Любовное настроение» и «Чунгкинский экспресс» Вонга Карвая, «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча, «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана. А также – бескомпромиссный «Таксист» Мартина Скорсезе, культовый «На игле» Дэнни Бойла и камерная «Персона» Ингмара Бергмана.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Место действия: кинотеатр «Победа», ул. Ленина, 7. Время действия: с 2 по 9 января, в 20.00. Расписание сеансов уточняйте в кассе кинотеатра по тел. (383) 362-02-11. Цена билета: 400 руб. Возрастные ограничения: 18+ Ковидные ограничения: QR-код не требуется.

Спектакль-блокбастер «Куба»

Первый сибирский блокбастер «Куба» подготовлен в рамках лаборатории молодой режиссуры «Глобус. Место действия» под руководством главного режиссера театра Алексея Крикливого. Автор одноименной пьесы, постановщик и исполнитель одной из ролей – артист театра Александр Липовской.

В основу лихо закрученного сюжета легли реальные типажи артистов и их друзей. Историю отличают узнаваемые характеры, живая речь и авторская ирония.

Место действия: Молодежный театр «Глобус», спец зал, ул. Каменская, 1. Время действия: 9 января в 20.00. Цена билета: 1000 руб. Действует «Пушкинская карта». Возрастные ограничения: 16+ Ковидные ограничения: QR-код не требуется.

Выставки – по единому билету

В праздничные дни Новосибирский художественный музей можно будет посетить по единому билету. Для посетителей открыты постоянная экспозиция музея и 11 новых выставок: «Айвазовскому вослед…» из фондов Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, «Искусство Германии в коллекции Новосибирского государственного художественного музея», «Эрих Борхерт: Баухауз в России», «Аристократический портрет в России» из собрания Государственного исторического музея, «Гении места» — живопись, графика, скульптура из коллекции Новосибирского государственного художественного музея и другие.

Место действия: Новосибирский государственный художественный музей, Красный проспект, 5. Время действия: ежедневно, с 12.00 до 20.00. С 2 по 9 января действует единый билет на все выставки. Цена билета: 150 руб. – дети до 7 лет, 350 руб. – школьники, студенты, пенсионеры, 500 руб. – единый билет. Действует «Пушкинская карта». Возрастные ограничения: 12+ Ковидные ограничения: QR-код не требуется.