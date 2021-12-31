Уважаемые сибиряки!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Пришло время попрощаться с 2021-м годом, этот год был непростым – нам пришлось выдержать различные испытания и потери.

Новый год – удивительный праздник. Его любят дети и взрослые. Его ждут, к нему готовятся. В новогоднюю ночь принято загадывать самые заветные, самые сокровенные желания, и хочется верить, что они обязательно сбудутся. Будем надеяться на лучшее. Ведь надежда – это то, чем живёт человек.

Дорогие земляки! От имени коллектива ГК «Карачинский источник» и от себя лично позвольте искренне пожелать вам всего самого лучшего, а самое главное – крепкого сибирского здоровья. Пусть 2022 год исполнит все ваши мечты и чаяния! Подарит оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Пусть в ваших семьях всегда будет мир и благополучие, а дети только радуют вас. Пусть в наступающем 2022-м году каждого ожидают счастье, удача, успехи и материальное благополучие.

С наилучшими пожеланиями,

директор ГК «Карачинский источник» Владимир Хританков.