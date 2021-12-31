Управляющий филиалом АО АКБ «Новикомбанк» в Новосибирске Олег Каржавин поздравляет с Новым годом

Дорогие новосибирцы!

Завершается год, насыщенный разными событиями и заботами. Наша страна, а вместе с ней и все мы, её граждане, переживали перемены во многих сферах жизни. Уходящий год поставил новые задачи, проверил нас на прочность, профессионализм и взаимопомощь. Несмотря на все трудности, можно с уверенностью сказать, что это был год плодотворной работы.

Придерживаясь миссии опорного банка российской промышленности и Госкорпорации Ростех, Новикомбанк в Новосибирске поддерживал все инициативы и проекты предприятий-партнеров. Мы делали всё возможное для наращивания производства перспективной высокотехнологичной продукции и обеспечения лидерских позиций нашей страны на глобальных рынках технологий.

Уверен, что и вы успешно трудились, приняв вызовы 2021 года, что с оптимизмом смотрите в будущее. Ведь главное – продолжать верить в себя и свои силы, в близких людей, в единомышленников и коллег.

Приближающиеся праздничные дни – это пора новых надежд и начинаний, неиссякаемого вдохновения и ярких идей. Пусть новый год принесет вам те долгожданные результаты, о которых вы мечтали и упорно шли к ним всё это время. Пусть в ваших финансовых вопросах наступит стабильность, в профессии – уверенный рост, в семье – мир и счастье. Желаю, чтобы ваше дело приносило вам не только материальный достаток, но также радость и удовольствие!

С наступающим Новым 2022 годом!

С уважением, управляющий филиалом АО АКБ «Новикомбанк» в Новосибирске

Олег Каржавин