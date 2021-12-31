Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации Дмитрий Терешков поздравляет с Новым годом

Перед тем как поздравлять друг друга с Новым годом, у нас всегда принято прощаться со Старым и подводить какие-то итоги. Год был тяжелым и недужным. И перед тем как зажигать праздничные огни на своих елках, давайте зажжем свечи в память тех, кто помимо своей воли покинул этот мир в этом году.

А еще пусть каждый из нас вспомнит, что лично он сделал хорошего и полезного в уходящем году. Как руководитель многотысячного трудового коллектива задам поздравительно-вопросительные темы.

Первые лица области и города, предприятий, больниц, школ в силу своих профессиональных обязанностей трудились в поте своего лица. И я их уважаю и искренне поздравляю с наступающим Новым годом. Я преклоняюсь перед медиками, которые прошли и идут дальше в борьбе с новой «чумой». Я молюсь на артистов и творческих руководителей, которые, несмотря на всю эту ситуацию, подарили нам в этом году много праздников искусства.

Но было много людей, постоянно выступающих с трибун и у микрофонов разных государственных и общественных залов. Какие решения, полезные для региона, предложили и воплотили они? Вот бы каждый из них выступил на страницах «Континента Сибирь» с поздравлениями и хоть чуть-чуть рассказал о своем реальном вкладе в этом году в развитие региона, о реальной поддержке умирающего регионального бизнеса. А еще лучше — поведали бы о своих планах в новом году. Если это произойдет, тогда и их всех с наступающим (им на пятки) Новым годом!

Дмитрий Терешков, генеральный директор Сибирской хлебной корпорации