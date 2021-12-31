Президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран поздравляет с Новым годом

Уважаемые коллеги и партнеры!

Дорогие новосибирцы!

Примите поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был насыщен самыми разными событиями и проводить его надо как старого доброго друга – с легким сердцем и благодарностью за бесценный опыт, поддержку в нашем стремлении к лучшему, гордостью за то, чего удалось добиться вместе, проявив талант и настойчивость. Кроме того, 2021-й позволил нам избавиться от ненужного, заложил возможности для дальнейшего развития, достижения намеченных целей, долгожданных перемен, реализации перспективных планов и добрых намерений.

Новый год, связывая прошлое с будущим, станет точкой отсчета для новых свершений и побед – профессиональных и личных. Для всех нас важны здоровье родителей, успехи детей – желаю вам сил и энергии, чтобы сделать счастливыми своих близких. Ведь счастье умножается, когда вы разделяете его. А мечты обязательно исполняются, если шагать к ним навстречу каждый день, верить в свою удачу, мыслить масштабно и видеть великое в малом.

Пусть 2022 год станет созидательным и оправдает надежды, а предстоящие праздники наполнятся радостью! Благополучия вам и вашим семьям!

Президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран