Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и спикер Заксобания Андрей Шимкив поздравляют с Новым годом

Уважаемые жители Новосибирской области!

Дорогие друзья!

Совсем скоро наступит новый, 2022 год.

Новосибирцы, как и все жители нашей большой страны, традиционно встречают новогодние праздники в семейном кругу, дарят друг другу подарки, вспоминают самые важные моменты уходящего года. С детства для каждого из нас это особенное время, наполненное волшебством, надеждой и верой в лучшее. Мы ждём, что уходящий год унесёт с собой проблемы и трудности, а наступающий обязательно будет успешным и радостным.

Давайте в эти праздничные дни хотя бы на время отвлечёмся от дел и забот. Сделаем то, о чём часто думали, но откладывали. Найдём время для любимых, родных и близких.

Уверены: вместе, проявляя лучшие качества, присущие сибирякам – упорство, неравнодушие, человечность и доброту, мы сможем сделать наш регион ещё лучше.

Дорогие земляки! В наступающем две тысячи двадцать втором году желаем вам здоровья, добра и удачи! Будьте счастливы! С Новым годом!

Губернатор Новосибирской области А. А. Травников

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. Шимкив