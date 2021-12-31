Дорогие новосибирцы!

От всей души поздравляю вас с наступающим новым, 2022 годом!

Завершая 2021-й год, мы строим планы на новый, грядущий год, который будет, безусловно, непростым, но ярким и интересным. Новосибирск готовится стать новогодней столицей России 2023 года, мы завершим подготовку к молодёжному чемпионату мира по хоккею и будем с нетерпением ждать в нашем гостеприимном городе начала грандиозного спортивного события.

В преддверии праздника я благодарю новосибирцев за добросовестный труд, активную гражданскую позицию, неравнодушие и целеустремлённость. Пусть наступающий год принесёт только положительные эмоции и радостные события. Желаю всем нам крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний, мира и гармонии в семьях, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

С наступающим новым, 2022 годом!

Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть