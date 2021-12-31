В 2021 году наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:

Фото Михаила Перикова

1«Спутник V» или «ЭпиВакКорона»: что выбрать для вакцинации от коронавируса?

Сегодня перед многими новосибирцами стоит вопрос – ставить ли сейчас московскую вакцину от коронавируса «Спутник V» или дождаться начала масштабной вакцинации препаратом Центра «Вектор». «Континент Сибирь» сравнил обе вакцины и узнал, когда начнется выпуск третьей отечественной вакцины от коронавируса.

Компания года — банки

2«Континент Сибирь» выбирает компанию года в банковской сфере

Редакция «Континента Сибирь» предлагает проголосовать за банк, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» в сфере финансов по итогам 2021 года.

Вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона»

3«Антител мы не видим»: директор частной клиники Новосибирска поставил под сомнение эффективность «ЭпиВакКороны» против COVID-19

Директор медицинского центра «Клиника Санитас» Михаил Андрушкевич подверг сомнению официальные итоги исследований вакцины от коронавируса новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых

4Новосибирский ученый назвал дату пика третьей волны коронавируса

Рост тяжелобольных коронавирусом снова набирает обороты в Новосибирской области. Научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых рассказал «Континенту Сибирь» о третьей волне коронавируса, когда ждать её пика и как себя защитить.

Фото Михаила Перикова

5«Большая медведица» в Новосибирске ушла в процесс ликвидации

Известный новосибирский бизнесмен Андрей Алексеев ликвидирует принадлежащую ему компанию «Большая медведица», которая управляла одноименным торгово-выставочным комплексом на улице Светлановской.

Фото Михаила Перикова

6О работе мафии в Новосибирске в прямом эфире рассказал депутат горсовета

Депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев в прямом радиоэфире заявил о существовании в городе «овощной» мафии – это «два десятка семей», которых, по словам народного избранника, «хорошо знают в муниципалитете».

Фото: vsebanki-rf.ru

7ВТБ снижает ставку по кредитам наличными

С 5 апреля ВТБ улучшает условия оформления кредитов наличными и рефинансирования, снижая ставки на 1 п.п. Кредит под 5,4% годовых можно оформить при условии подключения страховой программы, а под 5% – при условии оформления заявки онлайн на сайте или в мобильном приложении «ВТБ Онлайн».

Николай Шилов

8Управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Игорь Безматерных покидает свой пост

Заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк», управляющий Новосибирским отделением Игорь Безматерных с 11 января покидает свой пост и переходит на работу в центральный офис Сбера в Москве. Как стало известно «КС», новым руководителем станет управляющий Кемеровским отделением Николай Шилов, сменивший в этой должности Татьяну Галкину после того, как она возглавила Сибирский банк.

Смог в Красноярске, 2008 год. Фото Михаила Перикова

9Сибирский город назван самым грязным в мире

Сервис IQAir опубликовал список городов мира с самым загрязнённым воздухом. По данным на 1 марта антирейтинг возглавил сибирский Красноярск.

Андрей Панфёров, Фото Михаила Перикова

10Депутат Заксобрания возглавил новое военно-патриотическое движение в Новосибирской области

В Новосибирске создано военно-патриотическое движение «Защитник». Одна из его задач – противостоять протестной повестке среди молодежи, которая продвигается оппозицией в интернете. Председателем Координационного совета движения стал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

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