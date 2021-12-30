Власти Новосибирска ищут подрядчика для ремонта советских трамвайных вагонов

Новосибирское муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» объявило аукцион на ремонт пяти трамвайных вагонов, производство которых закончилось в 1992 году. На работы будет выделено более ста миллионов рублей.

МКП Новосибирска «Горэлектротранспорт» объявило аукцион на ремонт пяти трамвайных вагонов модели 71-605 (КТМ-5).

Как следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок 29 декабря, стоимость работ составит 101 млн 250 тыс. руб. Эти средства будут оплачены из бюджета предприятия-заказчика.

Согласно техзаданию, в обновлённых вагонах должны появиться откидные аппарели для пассажиров-инвалидов и площадка для инвалидной коляски. Кроме того, пол вагона должен иметь антискользящий эффект.

Работы необходимо выполнить до 31 декабря 2022 года, при этом ремонт одного вагона должен проходить в течение 60 суток.

Заявки на конкурс принимаются до 20 января 2022 года.

Трамвайные вагоны модели 71-605 выпускались в СССР, а затем в России с 1969 по 1992 год, и эксплуатируются по сей день.

Напомним, в ноябре новосибирские власти объявляли аукцион на закупку 17 трамвайных остановок.