Как работают стоматологии и травмнукты в Новосибирске в праздники: расписание

В минздраве Новосибирской области рассказали, как будут работать муниципальные поликлиники, в том числе стоматологические клиники и отделения травматологии, в праздничные дни с 31 декабря по 9 января.

По данным ведомства, с 31 декабря по 9 января новосибирские поликлиники будут открыты ежедневно с 9 до 15 часов. А вот медучреждения, оказывающие стоматологическую помощь, будут работать по отдельному графику.

В государственные стоматологические клиники можно будет обратиться 31 декабря и 8 января с 9 до 15 часов, в остальные дни в это время «зубные» врачи будут принимать пациентов в дежурных поликлиниках в это же время.

Кроме того, 3 января будет открыта городская стоматологическая поликлиника №2, 4 января – стоматологическая поликлиника №3 (отделение по улице Петухова, 20) и Новосибирская областная стоматологическая поликлиника, 5 января – стоматологические поликлиники №1 и № 8, 6 января – стоматологическая поликлиника № 5.

Круглосуточный приём пациентов с острой зубной болью будет вестись 1, 2, 7 и 9 января в стоматологической поликлинике № 3 (отделение по улице Петухова, 20) и в Новосибирской областной стоматологической поликлинике (улица Театральная, 46). В остальные праздничные дни эти поликлиники будут работать с 15.00 до 7.00 следующих суток.

Круглосуточные травмпункты будут открыты в Новосибирске по следующим адресам: улица Серебренниковская, 43; проспект Дзержинского, 44; 2 переулок Пархоменко, 7; улица Героев революции, 5; улица Зорге, 47/1; улица А. Невского, 9.

Скорая помощь и стационары будут работать круглосуточно.

Ранее сообщалось о том, что пункты вакцинации от коронавируса в Новосибирске не будут работать 31 декабря и 1 января. Со 2 по 9 января прививку можно будет получить с 9 до 15 часов в стационарных пунктах при поликлиниках и по индивидуальным графикам – в мобильных пунктах торговых центров.