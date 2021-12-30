Вице-мэр Барнаула уволился после того, как им заинтересовались правоохранители

Юлия Моисеева
 
Юрий Еремеев
Фото со страницы Юрия Еремеева на Facebook

Заместитель мэра Барнаула Юрий Еремеев покинул свой пост. Как сообщил теперь уже бывший чиновник в соцсетях, такое решение он принял после того, как к нему «возникли вопросы по линии правоохранительных органов».

Бывший замглавы городской администрации сообщил о своей отставке 30 декабря, подчеркнув, что вопросы сотрудников правоохранительных органов не связаны с его работой в муниципалитете.

«Ситуация сложилась определенным образом — ко мне возникли вопросы по линии правоохранительных органов. Данные вопросы, насколько мне известно, никак не связаны с периодом моей работы в администрации Барнаула», — написал Юрий Еремеев в Facebook.

Ермеев также отметил, что вопросы правоохранителей не касались и работы его коллег.

По словам экс-чиновника, после своего увольнения он намерен уделять больше внимания своей семье.

Юрий Еремеев занимал пост заместителя главы администрации Барнаула с марта 2020 года. На этой должности он курировал работу организационно-контрольного комитета, административно-хозяйственного управления, архивного отдела, комитета информатизации, общественных связей и безопасности, информационной политики, а также отдела мобилизационной работы.

Ранее с 2018 Еремеев работал управляющим делами администрации Барнаула, а до этого с 2013 года руководил администрацией Центрального района города.

Напомним, в конце декабря также ушёл в отставку по собственному желанию вице-мэр Красноярска Алексей Давыдов. На этом посту его сменил бывший сотрудник прокуратуры Алексей Шувалов.

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