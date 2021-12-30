Вице-мэр Барнаула уволился после того, как им заинтересовались правоохранители

Заместитель мэра Барнаула Юрий Еремеев покинул свой пост. Как сообщил теперь уже бывший чиновник в соцсетях, такое решение он принял после того, как к нему «возникли вопросы по линии правоохранительных органов».

Бывший замглавы городской администрации сообщил о своей отставке 30 декабря, подчеркнув, что вопросы сотрудников правоохранительных органов не связаны с его работой в муниципалитете.

«Ситуация сложилась определенным образом — ко мне возникли вопросы по линии правоохранительных органов. Данные вопросы, насколько мне известно, никак не связаны с периодом моей работы в администрации Барнаула», — написал Юрий Еремеев в Facebook.

Ермеев также отметил, что вопросы правоохранителей не касались и работы его коллег.

По словам экс-чиновника, после своего увольнения он намерен уделять больше внимания своей семье.

Юрий Еремеев занимал пост заместителя главы администрации Барнаула с марта 2020 года. На этой должности он курировал работу организационно-контрольного комитета, административно-хозяйственного управления, архивного отдела, комитета информатизации, общественных связей и безопасности, информационной политики, а также отдела мобилизационной работы.

Ранее с 2018 Еремеев работал управляющим делами администрации Барнаула, а до этого с 2013 года руководил администрацией Центрального района города.

Напомним, в конце декабря также ушёл в отставку по собственному желанию вице-мэр Красноярска Алексей Давыдов. На этом посту его сменил бывший сотрудник прокуратуры Алексей Шувалов.