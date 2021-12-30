Суд вынес приговор мэру Томска Ивану Кляйну

Суд в Томске вынес приговор отстранённому от исполнения обязанностей мэру Ивану Кляйну. Градоначальнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Советский районный суд Томска признал виновным мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), сообщает РИА Новости 30 декабря.

«Подсудимый Иван Кляйн дважды злоупотребил полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности», — цитирует издание судью Николая Хабарова.

Как следует из онлайн-трансляции суда, опубликованной на YouTube-канале журналиста Василия Шипилова, Иван Кляйн приговорён к двум годам колонии общего режима. Обвиняемому также назначен штраф в размере 200 тыс. руб.

Ранее прокурор просил назначить Ивану Кляйну наказание в виде пяти лет колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в органах власти в течение трёх лет.

Мэр Томска Иван Кляйн был задержан в ноябре 2020 года, а позже отстранён от исполнения своих обязанностей. С марта Кляйн находится под домашним арестом.

По версии следствия, в 2016 году Иван Кляйн незаконно обозначил 300-метровую санитарную зону вокруг здания подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» (Кляйн был гендиректором компании до своего избрания на пост мэра в 2013 году. По данным Следственного комитета, он до сих пор является основным акционером предприятия, которым сейчас руководит его жена Галина). Это не позволило местному застройщику возвести на этой территории многоэтажные дома.

Правоохранители также установили, что в 2015 году Кляйн без торгов передал дочери земельный участок, а также, будучи главой города, участвовал в управлении деятельностью «Томского пива».

Сам обвиняемый считает предъявленные ему обвинения неосновательными, а его сторонники называют дело сфабрикованным.