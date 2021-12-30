Новосибирск – город еще юный и не оформившийся архитектурно. Впрочем, благодаря пассионарным девелоперам столица Сибири начинает выходить из периода подростковой нескладности, постепенно обретая реальную столичную стать. Лидеры рынка задумываются не только о внешнем виде самих зданий, но и об их наилучшей градостроительной интеграции – как они «срифмуются» с нынешней застройкой, с ландшафтом, с цветовым кодом городской панорамы. Как они будут выглядеть в разные сезоны и в переменчивой оптике сибирского дня. И, конечно же, о том, насколько эта эстетическая отточенность будет удобна для жизни.

Один из общесибирских лидеров девелопмента – группа компаний «Новый мир». Слово «новый» в имени – не просто вербальный изыск, а компактно выраженное кредо: компания формирует новую архитектурную среду и новую культуру повседневности, основа которой забота об удобстве, интересах и здоровье жильцов. В «Новом мире» мыслят не просто рыночными классами жилья, а реальными потребностями человека. Причем, человек – не отвлеченная абстракция вроде фигурки на архитектурном макете, это горожанин-сибиряк во всей социокультурной многогранности.

Что важно и ценно для потенциальных новосёлов комплексов, чем они живут сейчас, о чем мечтают, каким видят будущее, – это не просто живописные гуманитарные нюансы, это еще и форм-факторы архитектуры. Поэтому футурология (не мистичная, а вполне научная, числовая и фактографическая) – одно из важных направлений работы девелопера. Мир меняется очень быстро, и задача компании – оставаться современной, как с технологической точки зрения, так и в своем марочном эго, в образно-эмоциональном смысле. В «Новом мире» знают: для того, чтобы стопроцентно оправдывать мотив новизны в собственном имени, надо пристально, буквально безотрывно наблюдать за тенденциями, прогнозами и научными открытиями. И только после определения целевой аудитории, после анализа существующих, среднесрочных и перспективных потребностей в компании начинается обсуждение замыслов с архитекторами. Парадоксально, но факт: в градостроительстве вдохновение – феномен управляемый. То есть, чем больше точных и детальных вводных, тем более впечатляющим получится проект. Архитектурное вдохновение наиболее урожайно на поле, удобренном аналитикой.

Уходящий год для ГК «Новый мир» выдался щедрым на победы: жилые комплексы «Лев Толстой» и «История» одержали победы и были отмечены экспертами сразу в нескольких номинациях федеральной премии Urban Awards. В начале декабря достижения ГК «Новый мир» подкрепились уже персонифицировано – званием «Строитель года», которое получил владелец и создатель компании Евгений Шевченко. Это одна из самых почетных номинаций ежегодной премии «Человек года», которая проходит в Новосибирске.

В портфеле компании – 9 проектов. Многие из них были сданы с опережением сроков. Дом «На Немировича», «Лев Толстой», «Нобель», квартал «Беринг» и другие проекты расскажут свою историю строительства нового мира.

«История» первая

Архитектурное решение ЖК «История» высоко оценило жюри федеральной премии Urban Awards. В уходящем году проект уверенно победил в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса Сибирского федерального округа».

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ЖК «История» расположен между станциями метро «Березовая роща» и «Золотая Нива» – в районе, который в кратчайший срок пережил быструю и очень эффективную реурбанизацию – из окраины с оврагами превратился в полновесную часть большого новосибирского центра. Со всеми достоинствами такого статуса – с отличной транспортной доступностью, близостью детских садов, школ, магазинов и большого парка.

Два дома переменной этажности (10-18 этажей) построены в духе советской архитектуры второй половины 1930-х – в эстетике, которую именуют ранним ордерным стилем или индустриальным романтизмом. В основе пространственной концепции «Истории» – идеи воздуха и солнечного света, простора и свободы – мотивов с полотен Александра Дейнеки. Узнаваемого шарма той эпохи удалось достичь за счет рассредоточенной посадки домов и витражного остекления, прибавившего воздушности пластике зданий. Воздушность и летучесть в духе тридцатых – это именно зрительный эффект, ибо прочность и надежность здания обеспечиваются монолитным железобетонным каркасом и кирпичной кладкой колодцевого типа – практически по канону тридцатых, но с новыми утепляющими материалами. Дизайн фасада воплощен творческим комбинированием системы Caparol с декоративным кирпичом. К слову, кирпич и другие минеральные материалы «Новый мир» использует очень выверенно. Ведь они благотворно отражаются как на качестве строительства, так и на здоровье жителей комплекса.

Поскольку жители «Истории» различаются меж собой интересами и образом жизни, в комплексе «коллекционная» квартирография — более 30 вариантов планировочных решений. При этом более половины квартир – с панорамным видом.

Изящный фасад, продуманные планировки, трехуровневая парковка с лифтом, который довезет непосредственно до квартиры, закрытый двор без машин, три игровых площадки с безопасным покрытием, площадка для стритбола, зона для выгула собак, гармоничный и профессиональный ландшафтный дизайн, — всё это формирует новый уровень комфортной жизни.

Настроение Нью-Йорка

«Дом на Немировича» уже успел стать жемчужиной левого берега. Он расположен вблизи станции метро «Студенческая» и Октябрьского моста.

Для «Дома на Немировича» в ГК «Новый мир» выбрали стиль belle epoque (в переводе «изящная эпоха») – архитектурное эго стремительного Нью-Йорка из эпохи Драйзера и Фолкнера. Вертикальные тяги-пилоны создают ощущение устремленности ввысь. Благородная рустика из гранита и подсветка формируют величественный облик. Панорамные окна делают квартиры светлыми и уютными.

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Помимо неординарной эстетики «Дом на Немировича» отличается максимально функциональными планировочными решениями. Тут есть и уютно-рациональные квартиры-студии, и просторные трехкомнатные варианты. И все с фирменным почерком: в каждом квадратном метре сконцентрированы технологии, повышающие качество жизни.

Великий «Лев Толстой»

Жилой комплекс, названный в честь русского классика, оправдал свое название. «Лев Толстой» в уходящем году стал финалистом сразу в трех номинациях премии Urban Awards.

ЖК «Лев Толстой» — пример очень многогранной городской эстетики, которую можно определить, как эко-историзм: мотивы петербургского модерна, визуально «обогретые» очарованием живой природы. При создании комплекса в ГК «Новый мир» вдохновлялись застройкой площади Льва Толстого на Петроградской стороне Петербурга – аурой уникального района, возникшего в 1890-1900-х, в сиянии знаменитого Серебряного века. Русский модерн 1900-х – стилистика по умолчанию сугубо городская, столичная и при этом очень «увлекательная», завораживающая культом изысканных деталей. Утонченная детализация – этот принцип стиля-прототипа «Новый мир» повторяет с вдохновенностью художника и при этом вполне технологично. Фасад «Льва Толстого» возведен из индийского гранита Tan Brown, немецкой системы Caparol и декоративного кирпича Brickstone.

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ЖК «Лев Толстой» расположен на Красном проспекте, потому его композиционная роль была по умолчанию супер-ответственной. И она отыграна на «браво»: комплекс филигранно «имплантировали» в существующий ландшафт, полностью сохранив еловую аллею. «Лев Толстой» находится в некотором отдалении от красной линии, главной магистрали города, поэтому почти лесная тишина здесь гарантируется. А наслаждаться ею будет еще приятнее, расположившись в ротонде, возведенной в парковом пространстве жилого квартала. Кстати, парк – тоже часть цельного образного концепта: малые архитектурные формы созданы итальянским проектировщиком с опорой на титульный стиль зданий.

Девелопер позаботился о том, чтобы аура спокойствия, комфорта и элегантности была стопроцентной – по корпоративным канонам. Поэтому входы в подъезды расположены на уровне двора, просторный главный холл – с отделкой из натурального мрамора и с уникальной изюминкой – интерьерными качелями. Даже дизайн дверей и дверных ручек не «каталожный», а целевой, именной – разработан специально для «Льва Толстого».

В общем, комплекс с именем классика – для натур вдохновенных, творцов, которые сами создают свое пространство. В квартирах – от одной до четырёх комнат, нет несущих стен, что с легкостью позволит спланировать все самому. Вариантов планировок – 50. Высота потолков варьируется от 2,7 м до 3 м. А чтобы не загромождать квартиру предметами быта нужными лишь от случая к случаю, их можно поместить в кладовую. При этом кладовых, как и самих квартир в продаже уже единицы.

Река жизни

В этом году «Новый мир» начал строительство уникального квартала «Беринг» на правом берегу. Этой стройкой «Новый мир» как бы заново открывает для Новосибирска его исторический центр, район, откуда начиналось развитие мегаполиса. Речь о береге Оби за площадью Гарина-Михайловского. Квартал «Беринг» расположен от метро всего в десяти минутах прогулочным шагом и при этом окружен великолепными природными пейзажами.

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Над проектом «Беринга» работала международная команда из Англии, Италии и Сербии. Для реализации этого замысла в компании выбрали Баухауз – германо-скандинавскую параллель конструктивизма, стиль, который на Северо-Западе Европы получил счастливую и плодотворную судьбу. Для Баухауза характерны большие окна, простые геометрические тела в пластике фасадов, чистые цвета. А отсутствие мелкоштучной узорчатости уравновешивается выразительностью геометрического символизма: в архитектурном рисунке комплекса с его переменной этажностью и плавными линиями отражена динамика речных волн.

Одно из главных достоинств квартала «Беринг» — двор-парк и благоустроенный выход к реке. Жители смогут наслаждаться живописными видами, каждый день отдыхать на природе и восполнять энергию, не покидая центра города.

Дом высоких достижений

Вручение Нобелевской премии – символ мирового признания достижений в области науки и искусства. Дом высоких достижений «Нобель» – для тех, кто привык быть на высоте. Этот проект будет всегда напоминать о том, что уже сделано и вдохновлять на достижение новых высот!

Строительство дома переменной этажности, пять башен которого возвысятся над северной частью Красного проспекта, началось в 2021 году. При разработке проекта архитекторы вдохновлялись классикой зрелого урбанизма – нью-йоркскими небоскрёбами в стиле ар-деко и семью сталинскими высотками Москвы.

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Ар-деко – лейтмотив дома «Нобель». Здесь им филигранно «расшито» всё: интерьер холлов, ландшафтное освещение, озеленение. Даже раскладка плитки исполнена по орнаментальным канонам ар-деко. Каждый элемент воссоздает присущие этому элегантному стилю орнаменты и колористику.

После выбора планировки кастомизация интерьера пройдет быстро, с творческим азартом и без тяжелых работ. Всё благодаря идеальной технологической «базе» — отделке White Box (в переводе – «белая коробка»). Можно сказать, это белый холст художника. А потом, когда фантазия вволю скажет своё слово, и придёт время обживать её красивые плоды, энергосберегающие стеклопакеты и немецкие стальные радиаторы позволят поддерживать в квартире комфортный микроклимат.

Эко-фактор учтен с уже традиционной для компании тщательностью. Для этого проекта «Новый мир» бережно сохранил вековые ели. Это целая дендрологическая коллекция: 90 елей на территории дома и ещё 112 на боковой аллее. Величественная восьмиметровая гранитная колоннада позволит в любую погоду устраивать променад, любоваться фонтаном и стройными хвойными красавицами.

Словом, проекты «Нового мира» становятся новыми достопримечательностями Новосибирска. Элегантные дома настолько органично взаимодействуют с городом, что представить себе что-то иное на этом месте уже невозможно.

ЖК «Дом на Немировича» — введен в эксплуатацию;

ЖК «История» — введен в эксплуатацию. Застройщик ООО «ИнтерСтрой», проектная декларация на сайте жк-история.рф и наш.дом.рф;

ЖК «Лев Толстой» — введен в эксплуатацию. Застройщик ООО «Красный Проспект», проектная декларация на сайте жк-левтолстой.рф и наш.дом.рф;

Дом «Нобель» — застройщик ООО СЗ «Нобель», проектная декларация на сайте nobel.one и наш.дом.рф;

Жилой комплекс «Беринг» — застройщик ООО СЗ «Зелёный город», проектная декларация на сайте bering.one и наш.дом.рф

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