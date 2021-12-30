«Компания года / Персона года — 2021». Строительство: не снижать темпы и выйти на новые рубежи

Уходящий 2021 год ознаменовался для застройщиков Новосибирской области высокими ценами на стройматериалы, дефицитом рабочей силы и новыми условиями по льготной ипотеке. Однако, несмотря на экономические трудности, участники рынка не снижали темпы работы. По данным управления архитектурно-строительной инспекции мэрии, за 9 месяцев 2021 года в Новосибирске введено в эксплуатацию 882 822 кв. метра жилья, что на 11 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Кто в таких условиях стал «Компанией года» — в материале «Континента Сибирь».

Справка. Среди критериев выбора «Компании года» по версии «Континента Сибирь» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

Компания года

Проанализировав результаты деятельности новосибирских застройщиков в течение 2021 года, «Континент Сибирь» пришел к выводу, что в этом году «Компанией года» можно считать «Бруснику». В 2020 году этот застройщик был включен в перечень системообразующих предприятий России. В 2021 возглавил рейтинг ЕРЗ по потребительским качествам объектов. Все проекты компании реализуются с применением проектного финансирования и эскроу-счетов.

В 2021 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Брусники до уровня А-(RU), прогноз — стабильный, и выпуска облигаций компании — до уровня А-(RU). Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBBB+, прогноз — стабильный. Брусника зарегистрировала второй выпуск облигаций на 6 млрд рублей (первый выпущен в марте 2020 года на 4 млрд руб.).

По итогам самой масштабной в России премии в области жилищного строительства – ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК» Брусника вошла в тройку лидеров по стране в номинации «Лучший жилой комплекс» и заняла ведущие позиции в номинациях по городам присутствия. В рейтинге жилых комплексов со смарт-планировками Единого ресурса застройщиков проект «Брусники» в городе Видное занял первое место. Второе место в рейтинге – квартал «На Декабристов» в Новосибирске. Кроме того, в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Новосибирской области, доступное жилье» победил жилой комплекс Брусники «Квартал на Дунаевского».

Весной этого года Брусника приступила к строительству квартала «Мылзавод» в центре Новосибирска на том месте, где когда-то стоял жиркомбинат. Компания планирует построить на этом участке две урбан-виллы, четыре 17-этажных и три 30-этажных башни, объединенных стилобатом.

В мае Брусника совместно с Росреестром и цифровой платформой Сделка.РФ запустили электронную регистрацию недвижимости за 24 часа. Пилотный проект уже более месяца до этого работал в новосибирском филиале застройщика. В октябре Брусника и Сбербанк запустили «пилот» по строительному контролю на базе программного обеспечения застройщика. Решение может привести к снижению стоимости проектного финансирования.

Немаловажно и то, что в этом году застройщику удалось отстоять свои права в судах. Так, в конце мая Новосибирский областной суд отклонил иск прокуратуры Новосибирска, пытавшейся доказать, что мэрия незаконно выдала Бруснике разрешение на строительство первой очереди квартала «Авиатор». Суд признал законным строительство объекта вблизи аэродрома «Гвардейский». 17 августа Арбитражный суд Новосибирской области признал недостоверными сведения, распространенные общественными активистами, о том, что производственное здание, которое компания возвела для обеспечения строительства своего жилого района «Пшеница», носит капитальный характер. Тут стоит напомнить, что посетивший в июле эту стройплощадку вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков, завкафедрой «Технологии и организации строительного производства» Московского государственного строительного университета Азарий Лапидус предложил ввести понятие закрытой стройплощадки на законодательном уровне.

Таким образом, по совокупности достижений именно Брусника становится «Компанией года-2021» по версии «Континента Сибирь»

Персона года

Генеральный директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов в особом представлении не нуждается. В 2021 году его компания ввела в эксплуатацию несколько знаковых для Новосибирска объектов. Прежде всего, это два жилых комплекса, которые стали украшением правого берега Оби – ApartRiver и «Михайловский». Оба здания выглядят как интересные арт-объекты, гармонично вписанные в ландшафт набережной.

ЖК ApartRiver, который ввели в эксплуатацию в июне этого года, получил высокие оценки риелторов за архитектуру, локацию и транспортную доступность. Променад у комплекса стал продолжением городской Михайловской набережной. Над променадом – подвесная смотровая площадка. Когда объект строился, не все верили, что компания решится воплотить эту идею архитектора. Анатолий Павлов решился.

Удалось «СМСС» воплотить и другую идею своего руководителя. ЖК «Михайловский» (сдан в ноябре) имеет оригинальную конфигурацию – у подавляющего большинства квартир окна выходят на реку и парк на набережной. Кроме того, по инициативе своего генерального директора компания вложила не менее 50 млн рублей в реконструкцию городской набережной. В этом году благоустраивали территорию между нижним и верхним променадом.

ГК «СМСС» вошла в ТОП-10 лучших застройщиков Новосибирска по итогам ввода жилья за первое полугодие 2021 года. В феврале этого года гендиректор ГК «СМСС» Анатолий Павлов был награжден Почетной грамотой мэрии города Новосибирска за высокие показатели по вводу жилья в эксплуатацию. В августе имя Анатолия Павлова мэр города Анатолий Локоть занес на Доску почета Новосибирска «За плодотворную профессиональную и творческую деятельность на благо города». Также в этом году застройщик был отмечен Премией имени И. П. Севастьянова в области архитектуры и градостроительства.

Компания Анатолия Павлова отличается тем, что вводит объекты раньше срока. В этом году застройщик ввел в эксплуатацию с опережением графика на полгода ЖК «Бирюзовая жемчужина», в этом году были сданы ранее заявленного срока также ЖК «Ломоносов» и первый дом ЖК «Чкалов». «Одно из важных достижений Анатолия Павлова – создание сплоченного коллектива, настроенного на ответственную и масштабную работу. Сегодня, на мой взгляд, ГК «СМСС» – это одна из самых мобильных строительных организаций как по количеству заказов, темпам работы, фактическому объему, так и по серьезным, большим обязательствам, которые она на себя берет», – отметил заслуги Павлова заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев, поздравляя застройщика с 50-летием в январе этого года.

Этим летом Анатолию Павлову вручили Благодарность министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова за поддержку конкурса для врачей «Награда за дело», который был организован, чтобы поддержать медицинское сообщество.

Кроме того, весной этого года Анатолий Павлов был избран президентом Федерации баскетбола Новосибирской области. «Даже в эти сложные времена для стройки, мы готовы поддержать спорт и способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития баскетбола, популяризации спорта и здорового образа жизни среди жителей города и области», – отмечал «Континенту Сибирь» Анатолий Павлов.

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте.

Какая из перечисленных компаний, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна быть «Компанией года-2021 в сфере строительства? Новосибирский квартал (42%)

СМСС (28%)

Первый строительный фонд (18%)

Брусника (4%)

Дом-Строй (2%)

Энергомонтаж (2%)

Расцветай (1%)

СибирьИнвест (1%)

КПД-Газстрой (0%)

Стрижи (0%)

Группа «Мета» (0%)

Другая компания (указать в комментариях) (0%)

SKY Group (0%)

СД Альфа Капитал (0%)

ВербаКапитал (0%)

АКД (0%)

Краснообск. Монтажспецстрой (0%)

Химметалл (0%)

Вира-Строй (0%)

ЖК Академия (0%)

СДС (0%)

ГК «Новый мир» (0%)

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Компания года в сфере строительства – 2021 — Брусника.

Персона года в сфере строительства – 2021 — Анатолий Павлов.