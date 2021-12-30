На строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске направят еще 631 млн рублей

В Новосибирске объявили аукцион на выполнение работ по строительству станции метро «Спортивная». Начальная цена контракта составляет свыше 631 млн рублей.

Информация о проведении аукциона в электронной форме опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. Источниками финансирования являются городской и областной бюджеты.

Согласно документам, в рамках контракта подрядчик выполнит, в частности, работы по строительству станционного комплекса, реконструкцию напольных комплексов автоматики телеуправления движением поездов, обеспечит электроснабжение контактного рельса. Он также проведет пусконаладочные работы, благоустройство и другое.

«Работы должны быть выполнены в срок не позднее 30 июня 2022 года в соответствии с графиком выполнения работ», — указано в документах. Подать заявки на участие в аукционе можно до 11 января.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, готовность станции метро «Спортивная» составляет 70%. Уже сейчас на объекте в тестовом режиме заработали два эскалатора, завершить обкатку первого сектора — трех из 12 эскалаторов — планируется в конце января 2022 года. Позже специалисты установят перегородки с раздвижными дверями на платформах, проведут внутреннюю отделку станции и облицовку фасада.

Напомним, строительство станции метро «Спортивная» ведется в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в конце 2022-начале 2023 года.

В городе также возводится Многофункциональная ледовая арена. Строительство этого объекта должно быть окончено в сентябре 2022 года. Станция «Спортивная» размещена на прилегающей к новой ледовой арене территории. Одновременно с ней специалисты ведут строительство автомобильной дороги, а также нового городского парка.