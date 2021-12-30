Вакцинацию от коронавируса приостанавливают в Новосибирской области

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Новосибирской области будет приостановлена 31 декабря и 1 января в связи с прогнозируемым уменьшением соответствующих обращений. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова на брифинге в областном правительстве.

Как рассказала замминистра, уже со 2 января вакцинация в учреждениях здравоохранения продолжится в соответствии с режимом выходного дня – с 9 до 15 часов, а нестационарные «прививочные» пункты в торговых центрах будут работать по индивидуальным графикам.

«Единственные два дня, когда не вакцинируем по объективным причинам — по минимизации обращений, – это 31 декабря и 1 января», — сказала Елена Аксёнова.

Заместитель министра также сообщила о снижении роста заболеваемости коронавирусом в регионе. По её словам, ситуация с COVID-19 сейчас оценивается как стабильная. Также, как отметила Аксёнова, в Новосибирской области наблюдается тенденция к сокращению числа обращений пациентов с ОРВИ и пневмониями. В связи с этим было принято решение об обратном перепрофилировании двух медучреждений – городской больницы №3 и Обской центральной городской больницы.

Мобильные пункты вакцинации в Новосибирске в праздничные будут работать по следующему графику:

ТЦ «Аура» с 5 по 9 января 11.00-14.00

ТК «Река» 8 января 10.00-16.00

ТЦ «Сан-Сити» с 3 по 9 января 09.00-17.00

ТЦ «Мега» 3, 4, 6, 8, 9 января 13.00-19.00

ТЦ «Эдем» 8 и 9 января 11.00-17.00

ТЦ «Амстердам» 3 и 5 января 10.00-15.00

ТЦ «Версаль» 9 января 10.00-15.00

ТЦ «Малинка» 31 декабря, 2 и 9 января 10.00-15.00

ЖД-Пригород (пригородный железнодорожный вокзал, ул. Шамшурина, 41) 3 и 6 января 09.00-15.00

ТЦ «Лента» (ул. Петухова, 73) 4, 5, 6 января 10.00-13.00

ТЦ «Континент» (ул. Троллейная, 130а) 4 и 6 января 12.00-15.00

ТЦ «Лента» (ул. Кирзоводская, 1а) 3 и 5 января 12.00-15.00

ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. Мясникова, 29) 4 и 6 января 10.00-13.00