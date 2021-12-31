В декабре 2021 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:
Редакция «Континента Сибирь» предлагает проголосовать за банк, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» в сфере финансов по итогам 2021 года.
2 декабря появились данные о задержании Владислава Левчугова, генерального директора томской группы торговой сети «ЛАМА», зашедшей на новосибирский рынок в 2021 году.
3Какая из перечисленных промышленных компаний Новосибирской области достойна быть «Компанией года-2021»?
Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги в сфере промышленного производства и предлагает своим читателям принять участие в голосовании.
«Континент Сибирь» подводит итоги в сфере строительства и предлагает своим читателям принять участие в голосовании. По вашему мнению, какой из перечисленных ниже застройщиков Новосибирска достоин быть «Компанией года-2021»?
На новосибирском заводе полупроводниковых приборов «Восток» крутые перемены: в конце ноября здесь сменилась управляющая команда.