В декабре 2021 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:

Компания года — банки

1«Континент Сибирь» выбирает компанию года в банковской сфере

Редакция «Континента Сибирь» предлагает проголосовать за банк, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» в сфере финансов по итогам 2021 года.

Владислав Левчугов. Фото: скриншот видео Retail.ru на YouTube

2Задержан гендиректор и основной акционер крупного сибирского ритейлера

2 декабря появились данные о задержании Владислава Левчугова, генерального директора томской группы торговой сети «ЛАМА», зашедшей на новосибирский рынок в 2021 году.

Компания года — промышленность

3Какая из перечисленных промышленных компаний Новосибирской области достойна быть «Компанией года-2021»?

Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги в сфере промышленного производства и предлагает своим читателям принять участие в голосовании.

Компания года — строительство

4«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере строительства

«Континент Сибирь» подводит итоги в сфере строительства и предлагает своим читателям принять участие в голосовании.  По вашему мнению, какой из перечисленных ниже застройщиков Новосибирска достоин быть «Компанией года-2021»?

Евгений Масленников

5С запада на «Восток»: зачем на новосибирский завод пришла новая команда руководителей из Москвы?

На новосибирском заводе полупроводниковых приборов «Восток» крутые перемены: в конце ноября здесь сменилась управляющая команда.

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