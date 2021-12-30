В Красноярском крае разрешили заселяться в гостиницы без QR-кода при задержке рейса

Туристов в Красноярском крае будут заселять в гостиницы без требования QR-кода, если их рейс отменили или задержали. В Норильске и Дудинке при этом также не нужно будет сдавать ПЦР-тест.

Власти Красноярского края внесли изменения в указ о мерах по противодействию коронавирусной инфекции, согласно которым при задержке или отмене рейса пассажиры смогут заселяться в гостиницы без предъявления свидетельства о прохождении вакцинации.

Обновлённый документ вступил в силу 30 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, в Норильске и Дудинке у туристов при задержке или отмене рейса не будут требовать сдачи ПЦР-теста.

Помимо этого, в регионе до 31 декабря 2022 года продлено действие указа о перечне органов исполнительной власти региона, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Напомним, с 15 ноября в Красноярском крае система QR-кодов действует в заведениях общепита, парикмахерских, салонах красоты, СПА-салонах, музеях и библиотеках, а с 17 ноября в регионе обязали вакцинироваться жителей старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов.