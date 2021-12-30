Суд отказал защите экс-гендиректора холдинга «СДС-Уголь», оставив его в СИЗО

Кемеровский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты бывшего гендиректора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, проходящего по уголовному делу о ЧП на шахте «Листвяжная».

В сообщении суда от 30 декабря указано, что постановление Центрального районного суда города Кемерово от 16 декабря об избрании меры пресечения в отношении экс- генерального директора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева остается без изменений.

«По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции постановление Центрального районного суда г. Кемерово от 16 декабря 2021 года оставил без изменения, апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов Алексеева Г.Ф. и дополнение к апелляционной жалобе обвиняемого — без удовлетворения», — сказано в сообщении.

Согласно постановлению, Геннадий Алексеев останется под стражей до 25 января 2022 года.

Алексеев был арестован в середине декабря. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Аналогичное обвинение предъявлено экс-техническому директору холдинга Антону Якутову и главному инженеру шахты «Листвяжная» в Кузбассе Анатолию Лобанову. Отметим, суд оставил без изменений постановления об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых — они останутся под стражей до 25 января, указано на сайте Кемеровского областного суда.

Вместе с ними был задержан президент холдинга «СДС» Михаил Федяев по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями ( ч. 2 ст. 201 УК РФ). Накануне суд также не удовлетворил апелляционную жалобу его защиты о смягчении меры пресечения.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек. Проведенные после ЧП на шахте проверки выявили системные нарушения, в том числе коррупционные, допускаемые органами контроля и надзора региона. После происшествия на угольных предприятиях Кузбасса выявили более 400 нарушений.