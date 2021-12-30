Директора по строительству «Новосибирскавтодора» оштрафовали на 4,3 млн рублей за срыв сроков ремонтных работ

Директора по строительству АО «Новосибирскавтодор» оштрафовали на сумму свыше 4,3 млн рублей за неисполнение муниципального контракта при ремонте дороги в Новосибирске, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура Новосибирской области вскрыла нарушения закона при выполнении работ по ремонту улицы Волочаевская на участке от Гусинобродского шоссе до проспекта Дзержинского в Новосибирске. Сообщается, что подрядчик — АО «Новосибирскавтодор» — должен был завершить работы до 1 сентября текущего года, однако не выполнил условия муниципального контракта.

В ведомстве отметили, что еще в мае прокуратура предупредила директора по строительству компании о недопустимости нарушения сроков проведения ремонтных работ. Отметим, на сайте «Новосибирскавтодора» указано, что директором по строительству является Андрей Рожко.

В связи с тем, что подрядчик не до конца выполнил работы, правоохранители возбудили в отношении должностного лица административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действие (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

«По материалам прокуратуры мировой судья в декабре т.г. назначил должностному лицу штраф в размере свыше 4,3 млн рублей. Постановление в законную силу не вступило», — указано в сообщении.

Кроме того, за отсутствие контроля за исполнением контракта и действием подрядчика ведомство внесло представление МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства», которое выступает заказчиком. Представление находится на рассмотрении.

«Завершение ремонтных работ автомобильной дороги находится в прокуратуре на контроле», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Как сообщили в АО «Новосибирскавтодор», завершить ремонт планируется в 2022 году.

«Нарушение сроков окончания выполнения работ на объекте было вызвано необходимостью внесения изменений в проектную документацию в связи с ее несоответствием фактическим параметрам и состоянию объекта, что повлекло приостановку работ»—сообщили в организации.

Напомним, летом Территориальное управление автомобильных дорог по Новосибирской области оштрафовало на 12,5 млн рублей подрядчиков за нарушения в проведении дорожных работ. Наиболее крупными нарушителями-подрядчиками стали АО «Новосибирскавтодор», ООО «ГРИН-ПРОЕКТ» и ООО «КАПИТЕЛЬ».