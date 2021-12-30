Новая сеть магазинов низких цен открылась в Новосибирске

В Новосибирске заработали первые магазины сети Hit Super Price, принадлежащие томскому холдингу «КДВ Групп», (сеть супермаркетов «Ярче!»). В регионе открылись три точки новой сети.

Первые магазины новой сети супермаркетов непродовольственных товаров Hit Super Price заработали в конце декабря в Новосибирске на улицах Печатников, и Твардовского. Еще один появился в Бердске на улице Лелюха. Отметим, четвертая точка находится на улице Народной, однако, по данным 2ГИС, супермаркет в настоящее время не открыт. Ими управляет входящее в группу ООО «Камелот-А».

Магазины находятся вблизи супермаркетов «Ярче!». Так, точка новой сети на улице Твардовского расположена в том же здании, что и супермаркет «Ярче!», на улице Печатников «Ярче!» находится буквально в следующем доме от здания магазина Hit Super Price. В числе товаров магазинов, в частности, бытовая химия, товары личной гигиены, некоторые продукты питания.

Отметим, в новой сети продолжается набор специалистов. Так, на сайте HeadHunter указано, что «КДВ Групп» требуются продавцы-кассиры в супермаркеты Hit Super Price на улицах Печатников, Твардовского и Народной. В магазине на Печатников также открыта вакансия продавца-грузчика.

Напомним, основанный Денисом Штенгеловым томский холдинг «КДВ Групп» объявил о планах по запуску новой сети в середине ноября текущего года. Компания занимается производством кондитерских изделий, снеков, выращивает сельскохозяйственные культуры. В числе брендов, входящих в актив холдинга, — «Яшкино», «Кириешки» и «Бабкины семечки». Имеет 15 фабрик в России, а также сеть супермаркетов в Сибири, Подмосковье и Москве.