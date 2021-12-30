В Новосибирске эвакуировали несколько ТЦ и ТРЦ из-за угрозы минирования

В Новосибирске прошла волна эвакуаций из торговых и торгово-развлекательных центров из-за сообщений о минировании. На местах работают спецслужбы.

Информация об эвакуации ТЦ появилась в социальных сетях.

«В зданиях проведена эвакуация, на местах работают все необходимые спецслужбы», — уточняется в группе «АСТ-54» соцсети ВКонтакте.

Очевидцы в комментариях сообщают, что среди эвакуированных ТЦ и ТРЦ — «Ройял Парк», «Континент», «Сибирский Молл» и «Река». Как уточняет НГС со ссылкой на службу 112, эвакуация произошла как минимум в десяти торговых центрах Новосибирска. Первые сообщения о возможном минировании начали поступать около 06:00.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области «Континенту Сибирь» сообщили, что информация уточняется. Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии региона, по фактам сообщений о минировании торговых и торгово-развлекательных центров города проводится проверка.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении подобных сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. С учетом предпраздничных дней правоохранительные органы прикладывают максимальные усилия для оперативного завершения проверок. Проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения», — указано в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии Новосибирской области.

Напомним, 23 декабря спецслужбы организовали проверку станций метрополитена в Новосибирске из-за угрозы минирования. Ранее в городе произошла эвакуация двух торгово-развлекательных центров из-за сообщения о минировании.