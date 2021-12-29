Еще два долгостроя сдали в эксплуатацию в Новосибирске

В Новосибирске ввели в эксплуатацию два долгостроя в Кировском и Советском районах города, сообщает пресс-центр мэрии.

В Новосибирске ввели в эксплуатацию 10-летний долгострой на улице Сибиряков-гвардейцев, 44/7 в Кировском районе города. Возведение объекта началось в 2011 году, застройщиком выступало ООО «Новосибирская строительная компания».

Изначально ввести в эксплуатацию жилой дом планировалось в третьем квартале 2012 года, однако, из-за банкротства организации, а также возбуждения уголовных дел в отношении руководителей генподрядной компании, строительство здания было заморожено.

Права на завершение объекта были переданы вновь созданному жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) «Сибиряков-Гвардейцев».

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, строительство дома возобновилось в 2020 году. Для достройки здания площадью свыше 16 тыс. кв.м. были применены три масштабных инвестиционных проекта, выделены субсидии на техприсоединение, благоустройство и лифтовое оборудование.

«В общей сложности на достройку направлено 154,3 млн рублей», — указано в сообщении.

29 декабря новосибирские власти также выдали разрешение на ввод в эксплуатацию 18-этажного жилого дома на Бульваре Молодежи, 15 в Советском районе города. Компания «Академмедстрой» приступила к строительству здания в 2015 году, однако срок передачи квартир дольщикам переносился трижды. В настоящий момент все строительно-монтажные работы в здании завершены, квартиры получили 128 семей.

«За 2021 год в Новосибирской области существенные результаты достигнуты в решении вопроса обманутых дольщиков — по 16 домам восстановлены жилищные права граждан, еще по 4 долгостроям выплачены компенсации ППК «Фонд». В общей сложности восстановлены права более 4 тысяч дольщиков», — сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирске ввели в эксплуатацию один из долгостроев ЖК «Рихард» в Кировском районе Новосибирска. Он должен был быть построен еще в 2015 году.