В пандемийный 2020 год основным вектором работы операторов связи стали, как и везде «удаленка и цифра». В 2021 году, когда бывшие «удаленщики» пошли обратно, на передний план выдвинулись большие данные, способные нарисовать в глазах руководителя картину постковидной реальности. Наглядным примером может служить Tele2, представители которого вместе с «Континентом Сибирь» подвели итоги года и обсудили ключевые тренды.

На удаленку и обратно – на что это влияет

«Разумеется, в 2020 году прирост трафика в B2b-сегменте был максимальным, – вспоминает руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Сибирь» Tele2 Светлана Мороз. – Когда все ушли на удаленный режим, внезапно оказалось, что хороший интернет нужен и дома. В тот год мы по трафику приросли более чем вдвое, по Сибири рост составил 106%. В уходящем 2021 году многие вернулись обратно в офисы, поэтому рост трафика замедлился, но сохранился – его потребление за год увеличились на 86% по сравнению с 2020 годом».

В то же время количество data-пользователей в 2021 году росло быстрее, чем в предыдущем – 4% против 2%.

Светлана Мороз отметила, что прирост трафика среди бизнес-абонентов затронул не только рабочие процессы – в 2020 году в этом сегменте кратный рост показали и развлекательные сервисы.

Именно с этой миграцией в хоум-офис и обратно Tele2 связывает один из драйверов своих услуг за 2021 год, который на самом деле образовался не вчера, а накапливался несколько лет. «Мы за последние годы обратили внимание на то, что найти сотрудников на те или иные должности становится все труднее – причем не только в телеком-отрасли, – продолжает Светлана Мороз. – 2020-й год вывел эту тенденцию на новый уровень: все получили возможность – если не сказать необходимость – уйти на удаленный режим, и далеко не все после этого согласились вернуться в офисы».

Сам оператор почувствовал этот тренд на себе, в первую очередь – в сети продаж. Которая, напомним, у Tele2 организована не так, как у соседей по рынку, которых раньше называли «большой тройкой». У оператора нет собственных торговых точек, он продает SIM-карты и гаджеты по франшизе – через дилеров. Именно от них Tele2 раньше других партнеров и клиентов начал получать запросы о том, можно ли что-то сделать с поиском персонала. И именно на них он обкатывал услугу по их подбору на базе Big Data.

Идея достаточно простая: организовать адресную рассылку, где место рекламных и информационных сообщений займут вакансии. Кому и что отправлять – решит Big Data оператора, отобрав нужных людей по примерно четырем десяткам критериев. Задача потенциального работодателя состоит в том, чтобы как можно более четко эти критерии прописать. По уже указанным выше причинам данная услуга стала одной из самых востребованных в Сибири.

Как показывает опыт, модель поведения потенциального сотрудника и его жизненный ареал зачастую играют более важную роль при отборе, чем то, что обычно указывается в резюме: знания, умения, опыт и так далее. Новосибирск на общем фоне выделился тем, что здесь очень часто ключевым фактором для соискателя оказывается локация – люди в первую очередь ищут то, что ближе. По словам Светланы Мороз, это связано с большим количеством транспортных затруднений. Плюс, для тех, у кого есть ночные смены, расположение рядом с домом – жизненная необходимость.

Как правило, через такую рассылку набирается линейный персонал, от которого не требуется особой квалификации и каких-то уникальных умений. Есть, конечно, и исключения – например, крупная строительная компания, название которой оператор не стал разглашать, проводила в 2021 году набор сотрудников через данный сервис. И это стало своего рода сарафанным радио: «если уж эти пользуются, значит и мне стоит».

В 2021 году бизнес-сегмент Tele2 драйвили и другие услуги – и почти все они так или иначе были связаны с Big Data.

Киоск в ТЦ или аэропорт – разница только в масштабах

Самая простая задача, которую может решить Big Data – определить, в какой точке выгоднее всего разместиться. «У нас был заказ от крупного новосибирского торгового центра, хотели выяснить, кто и когда к ним заходит, кто чем интересуется, – продолжает Светлана Мороз. – Был также запрос из Шерегеша, где требовался актуальный портрет гостя: откуда к ним едут, а откуда нет и почему. В следующем году планируется этот портрет обновить».

Крупнейшим для Tele2 проектом в этой сфере за 2021 год стал контракт с красноярским аэропортом имени Дмитрия Хворостовского. Вернее, сразу два контракта. «Аэропорт стал международным, и его руководство захотело выяснить, кто готов к ним летать, какие рейсы стоит добавить. Запрос мы получили еще в 2020 году», – говорит Светлана Мороз. Она добавила, что для построения четкой картины требовалось изучить все транспортные потоки из Красноярска: кто и куда едет в город и из него мимо аэропорта.

Вторым проектом стал запрос на инфраструктуру: новые помещения аэропорта Красноярска нужно было заполнить действительно нужными людям локациями – решение было предложено примерно то же, что и для ТЦ. По словам Светланы Мороз, проект был сдан в этом году. В перспективе аналогичные запросы могут быть выполнены и в других аэропортах, переговоры с ними уже ведутся.

Светлана Мороз отметила, что Big Data и связанные с ней сервисы – вещь достаточно трудоемкая и небыстрая: «В среднем на большой проект уходит до полугода и более (если клиент вносит новые параметры в техническое задание). Если проект достаточно обкатанный, как, например, с Шерегешем, можно уложиться месяца в три. Если это простые замеры трафика – от месяца. Но это очень быстро».

По ее словам, этим направлением интересуется несколько сибирских торговых центров, среди которых есть и крупные. Сейчас они выжидают, пока ограничения, связанные с коронавирусом, немного ослабнут – и можно будет развернуться заново. «Кое-кто, знаете, до сих пор сажает студентов в коридоре, чтобы они считали, сколько человек проходит за день, – резюмирует Светлана Мороз. – Но большинство клиентов давно понимают, что цифровые технологии могут решить ту же задачу и быстрее, и полнее. И, самое главное, дешевле».