Экс-вице-мэру Томска смягчили наказание за взятку благодаря наградам и положительным характеристикам

В Томске пересмотрели приговор бывшему заместителю мэра Евгению Сурикову, приговорённому к четырём годам колонии за получение взятки. Суд пришёл к выводу, что при вынесении вердикта не был учтён ряд обстоятельств, и сократил чиновнику срок отбывания наказания.

Приговор, вынесенный бывшему заместителю мэра Томска Евгению Сурикову, пересмотрела судебная коллегия областного суда, сообщает 29 декабря «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Судебная коллегия снизила назначенное наказание на один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — рассказали информагентству в суде.

По мнению судей, при вынесении приговора в первой инстанции не был учтён ряд смягчающих обстоятельств. В их числе – полное признание вины со стороны фигуранта, наличие у него наград и поощрений, а также положительные характеристики обвиняемого.

Также сообщается, что наказание в виде штрафа в размере 7 млн руб., назначенное обвиняемому, оставлено без изменения, при этом вопрос об аресте имущества направлен на рассмотрение.

Евгений Суриков был приговорён к четырём годам колонии строгого режима по п.»в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в сентябре 2021 года. По данным следствия, бывший вице-мэр получил незаконное вознаграждение от жительницы Томска, пообещав ей покровительство.

Напомним, сейчас в Томске под следствием находится отстранённый от своих обязанностей мэр города Иван Кляйн, обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. В декабре инициативные жители города обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой поспособствовать оправданию невиновного по их мнению градоначальника.