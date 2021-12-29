Ученые установили потенциальные источники дурного запаха в Новосибирске

Ученые отобрали пробы воздуха для установления источников неприятного запаха в Новосибирске, сообщает пресс-служба СО РАН. Специалисты выявили соединения, характерные для запахов навоза и канализации на двух потенциальных территориях.

Ученые из Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова установили потенциальные источники дурно пахнущих веществ в городе. Уточняется, что специалисты провели хромато-масс-спектрометрическое исследование потенциальных источников запаха.

В качестве потенциальных источников дурно пахнущих веществ были выбраны территория навозонакопителей свинокомплекса «Кудряшовского» и болотный массив Толмачевские Согры, куда выпускают сточные воды аэропорта Толмачево.

Отбор проб воздуха выполняли специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по СФО по заявкам министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области вблизи предприятия и болотного массива.

В результате проведенных работ в районе указанных потенциальных источников неприятных запахов специалисты обнаружили такие вещества, как индол и скатол, образующиеся в кишечнике млекопитающих, летучие карбонильные соединения и жирные кислоты, сероводород и другое.

«Причем, профили дурно пахнущих веществ, идентифицированных в двух исследованных районах существенно различаются. В пробах, отобранных в городах Новосибирске и Бердске при отсутствии запаха, дурно пахнущие вещества не обнаружены», — уточняет пресс-служба СО РАН.

Отмечается, что ученые обнаружили маркерные соединения, характерные для навозных и канализационных запахов рядом с потенциальными источниками, однако установить точные причины возникновения запаха полученные данные позволят лишь при анализе проб воздуха в период его наличия в городе.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе АО «Кудряшовское», предприятие категорически не согласно с тем, что может быть причастно к распространению неприятного запаха в городе.

«Для хозяйственной деятельности нашего предприятия характерны только два из опубликованного списка выявленных веществ — сероводород и демитилсульфид. При том, что сероводород — очень распространенное вещество, характерное для самого широкого спектра деятельности, включая канализационные системы. Свинокомплекс имеет характерный запах, но он локализован в рамках санитарно-защитной зоны, расположенной за 20 км от города», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, по одной из версий, источник неприятного запаха может быть связан со сбросами сточных вод города Новосибирска. «Континент Сибирь» поговорил с доктором биологических наук, заместителем директора по науке Института почвоведения и агрохимии СО РАН Александром Сысо и узнал, что может являться причиной дурного запаха в городе.