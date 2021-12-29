В центре Новосибирска сгорела популярная чайхана

Вечером 28 декабря в центральной части Новосибирска загорелось кафе восточной кухни. Огонь повредил оборудование, мебель и предметы отделки.

Сообщение о пожаре в кафе на улице Фрунзе в Новосибирске поступило в 21.30, сообщили в ГУ МЧС по региону. Сотрудники спасательного ведомства были на месте через четыре минуты, а через полчаса они ликвидировали открытое горение.

Как рассказали в МЧС, к моменту прибытия пожарных с крыши здания шёл дым.

«Погибших и пострадавших нет. В результате пожара огнём повреждено вентиляционное оборудование, мебель и предметы отделки на общей площади 20 квадратный метров», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В тушении принимали участие 30 человек и девять единиц техники.

Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

Как следует из изображений на фото, опубликованных в социальных сетях, речь идёт об известной в Новосибирске чайхане «Зам-Зам».

Напомним, в декабре в Новосибирске также горело здание ирландского ресторана «Шемрок» на улице Нарымской.