В Новосибирске призвали к ответственности предпринимателя, вырубившего деревья ради парковки напротив ТЦ

Власти Новосибирска заставили компенсировать вырубку деревьев предпринимателя, нарушившего предписание по количеству сноса зелёных насаждений на Кропоткина, где планируется строительство парковки. Юридическое лицо в муниципалитете не называют, однако известно, что напротив пострадавшей территории вводят в эксплуатацию новый торговый центр.

Мэрия Новосибирска обязала индивидуального предпринимателя, снёсшего 33 дерева в районе здания №188 по улице Кропоткина, оплатить их восстановительную стоимость и разработать план благоустройства пострадавшего участка, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как рассказали в мэрии, ранее предпринимателю выдали разрешение на снос шести деревьев на этой территории, а также омолаживающую обрезку 27 деревьев с оплатой восстановительной стоимости более 28 тыс. руб., однако бизнесмен снёс все 33 зелёных насаждения. На этом месте он планирует обустроить парковку.

По факту сноса деревьев в отношении предпринимателя составлен административный протокол.

«В ходе совещания в администрации Центрального округа с участием нарушителя принято решение, что он оплатит сумму восстановительной стоимости зелёных насаждений за снесенные без разрешения деревья, разработает проект благоустройства территории и согласует его с управлением автомобильных дорог мэрии города Новосибирска и администрацией Центрального округа города Новосибирска», — сообщили в муниципалитете.

В мэрии уточнили, что, согласно проекту, деревья должны быть посажены вдоль всего парковочного пространства. Сам документ должен быть готов к 1 мая 2022 года.

Предприниматель также получил разрешение на снос четырёх деревьев и омолаживающую обрезку ещё 18 с оплатой восстановительной стоимости более 20 тыс. руб. возле здания на Кропоткина, 203 – там планируется установить остановочный павильон.

В мэрии Новосибирска индивидуального предпринимателя не назвали, сославшись на юридическую невозможность раскрытия персональных данных. Однако известно, что напротив территории, где были вырублены деревья, располагается новый торговый центр «Квадрат», открытие которого запланировано на начало следующего года — новосибирцы связывают незаконную вырубку с этим фактом.

По данным агентства LOKS, которое является брокером торгового центра «Квадрат», общая площадь объекта составляет 1500 кв.м. с собственной парковкой 1700 кв.м. Одним из якорных арендаторов «Квадрата» является федеральная сеть «Лента». Торжественное открытие торгового центра изначально планировалось в декабре, но впоследствии было перенесено на 15 января.

Напомним, в начале декабря арбитражный суд оставил в силе решение кассационной инстанции о сносе здания Park Café в центре Новосибирска.