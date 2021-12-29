Томская ГК «ЛАМА» закроет универсам SPAR в Дзержинском районе Новосибирска

По данным источника «Континента Сибирь» томская группа компаний «ЛАМА» в начале следующего года закроет универсам SPAR, располагающийся рядом с ЖК «История».

Как отмечает источник издания, ГК «ЛАМА» проанализировала работу своих магазинов в Новосибирске и по ее результатам приняла решение о закрытии универсама SPAR на улице Фрунзе. Причины такого шага связаны с тем, что трафик покупателей оказался меньше ожидаемого в связи с тем, что жилой комплекс, рядом с которым располагается магазин, до конца не заселен. Кроме того, сказалась и конкурентная ситуация – в территориальной близости располагается «Сибирский Молл», якорным арендатором которого является гипермаркет «Ашан». По данным источника издания, закрытие магазина предполагается в начале 2022 года, пока он продолжает свою работу.

«Самое плохое в этом магазине — это подъезд к нему и выезд для тех, кому надо ехать обратно (в сторону «Золотой нивы»). Плюс его просто не видно. Тем не менее, мне этот магазин нравился — нет народа и симпатично. Но его закрытие было предсказуемым», — отметил «Континенту Сибирь» один из новосибирских бизнесменов, посещавший этот универсам.



Информации о том, кто может занять место SPAR на этой площадке пока нет. Участники рынка допускают, что она может пустовать, но в дальнейшем тем не менее может стать привлекательной для федеральных ритейлеров. Решения по закрытию других магазинов ГК «ЛАМА» в Новосибирске, по словам источника «Континента Сибирь», пока не принимались.

Напомним, что томская ГК «ЛАМА» вышла в Новосибирск в начале марта 2021 года с открытием первого магазина сети SPAR на улице Некрасова в ЖК «Огни Сибири». На сегодня она развивает в Новосибирске магазины под брендами «Хороший выбор», «Первоцен», SPAR. В ноябре «ЛАМА» открыла супермаркеты SPAR в торговых центрах «Сан-Сити» и «Ройял Парк» на площадках, которые ранее занимал «Мегас». В планах группы компаний — до конца года иметь в Томске и Новосибирске 120 магазинов.

2 декабря появились данные о задержании Владислава Левчугова, генерального директора и основного владельца томской ГК «ЛАМА». Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о даче взятки руководителю отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области Сергею Арефьеву, который также был задержан. Владислав Левчугов останется под стражей до 2 февраля 2022 года.

Получить комментарии в ГК «ЛАМА» на момент написания новости не удалось.