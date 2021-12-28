В Новосибирске от коронавируса умер бывший заместитель генерального директора «Сибмоста»

В Новосибирске на 53 году жизни скончался известный финансист Дмитрий Беляев, руководивший рядом предприятий в сфере транспортного строительства, среди которых был «Сибмост». Об этом этом в соцсетях сообщили его друзья и коллеги.

«Умер Дмитрий Беляев. В разных историях бывали, интересные проекты делали, а тут совершенно внезапно… Ковид…» – написал на странице Дмитрия Беляева в Facebook начальник пресс-службы Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

Дмитрий Беляев на протяжении более чем десяти лет работал на руководящих должностях в финансовых организациях, а с 2002 года был финансовым директором крупных предприятий в сфере транспортного строительства, в том числе был заместителем гендиректора по финансам ОАО «Сибмост». В 2008 году вошел в топ-25 финансовых директоров Сибири по рейтингу «Континента Сибирь». В 2021 году Дмитрий Беляев выпустил книгу «Рубеж тысячелетий».