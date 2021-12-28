Похолодание до -28 градусов придет к концу года в Новосибирскую область

В последние дни уходящего года в Новосибирской области ожидается похолодание. Столбик термометра опустится до -28 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 29 декабря температура воздуха в Новосибирской области составит -6…-11 градусов, при прояснениях столбик термометра опустится до -19 градусов. Днем воздух прогреется до -5…-10, местами до -16 градусов. Ветер юго-западный, 3-8, местами порывы до 14 метров в секунду, ожидается умеренный снег, метели, на дорогах местами гололедица.

В ночь с 29 на 30 декабря синоптики предупреждают о похолодании до -13…-18 градусов, местами до 28 градусов мороза. В отдельных районах Новосибирской области будет идти небольшой, ночью по юго-востоку местами умеренный снег. Днем температура воздуха составит -12…-17, местами до -23 градусов. Ветер сменит направление на западное, его скорость составит 3-8 м/с, местами порывы до 13 метров в секунду.

31 декабря мороз усилится. Так, ночью столбик термометра упадет до -18…-23, местами до -28 градусов, днем воздух прогреется до -11…-16 градусов, местами ожидается похолодание до -21 градуса. Ветер западный, 3-8, местами порывы до 13 метров в секунду. По данным Gismeteo, в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха в Новосибирске составит -20 градусов, днем столбик термометра поднимется до -18 градусов.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Новосибирске отменили проведение праздничных массовых уличных мероприятий. В период новогодних праздников для горожан будут организованы, в частности, спортивные мероприятия, новогодние представления в театрах. Праздничную афишу также подготовил Центр культуры и отдыха «Победа».