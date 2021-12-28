«Росгосстрах» предупредил о не покрываемых страховками «новогодних» рисках

В преддверии десятидневных новогодних каникул «Росгосстрах» напоминает своим клиентам и всем остальным россиянам о том, что следование некоторым сложившимся в нашей стране традициям праздничного времяпрепровождения несет в себе риски получения различных травм и повреждений. Как показывает статистика, накопленная старейшей страховой компанией страны, отметившей в уходящем году вековой юбилей, в большой праздник надо постараться не совершать больших ошибок.

Порой кажущиеся невинными шалости оборачиваются серьезными последствиями для здоровья, причем, далеко не все из них покрываются программами страхования от несчастных случаев.

Пить или не пить?

Кажущийся анекдотическим вопрос о том, стоит ли в праздники увлекаться веселящими напитками, приобретает почти шекспировскую трагичность, если посмотреть на него сквозь призму правил страхования.

Во-первых, само по себе отравление алкоголем не является страховым случаем, и попытка получить страховое возмещение после него однозначно повлечет отказ в выплате — независимо от того, какой именно напиток стал причиной (чаще всего обилие крепких или очевидный контрафакт). Во-вторых, травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения, также являются исключением из большинства программ добровольного страхования.

Впрочем, опцию, отменяющую это исключение, можно добавить, например, в договор страхования выезжающих за рубеж или путешествующих по России — но это, как признают в «Росгосстрахе», увеличивает и стоимость полиса.

С нелегким паром?

Тем же, кто, как герои самого популярного новогоднего фильма, обязательно в Новый год ходит в баню, стоит помнить, что риск проснуться в квартире незнакомой женщины в другом городе гораздо ниже, чем вероятность отправиться из парной прямо в травмопункт. По статистике «Росгосстраха», самые распространенные несчастные случаи с любителями попариться — это ожоги кипятком или горячим паром.

«Что не перестает удивлять, так это частота обращений после сильных, глубоких ожогов, вплоть до третьей степени, — отмечает начальник управления выплат по личному страхованию ПАО СК «Росгосстрах» Полина Григорьева. — Обычно это случается, когда пострадавшие обдают себя или друг друга кипятком, хотя любой разумный человек предварительно, казалось бы, должен попробовать воду. Но, видимо, в бане порог чувствительности или сообразительности снижается. Нельзя утверждать однозначно, но, возможно, это опять же происходит из-за сочетания пара и алкоголя, поскольку, как правило, обращение за медицинской помощью следует через день-другой после происшествия, когда опьянение уже не заметно и не будет отмечено врачами».

Ожоги и другие травмы в бане, полученные в трезвом виде, естественно признаются страховыми случаями, и по ним «Росгосстрах» выплачивает возмещение. Размер выплаты по ожогам, зависит от страховой суммы и мест их локализации, площади, сроков лечения и тяжести травмы. Соответственно, чем все это больше и тяжелее, тем сумма выплаты значительнее. Максимальный размер выплаты непосредственно за ожоги не может превышать 25% страховой суммы. Но вместе с ожогами может быть травматический шок, может потребоваться оперативное лечение по пересадке кожи, устранение рубцов…

Блюдо с кровью

К разряду традиционно «праздничных» в «Росгосстрахе» относят и различные страховые случаи, случившиеся во время подготовки новогоднего стола: салатов, селедки под шубой, нарезок, подготовки фарша. Причем, для получения возмещения по полисам страхования от несчастных случаев достаточно простого пореза. «Чем тяжелее травма, тем более существенной будет выплата, — уверяет Полина Григорьева. — Например, при порезе пальца с повреждением сухожилия возмещение производится и за сухожилие, и за оперативное лечение по восстановлению его целостности».

Выплата за простой порез составляет по 0,1% страховой суммы за день лечения. При травме с повреждением сухожилия на пальцах руке выплата может достигать до 10%, еще 5% выплачивается за операцию на каждом поврежденном пальце. При серьезных повреждениях верхней конечности, повлекших за собой ампутацию, размер возмещения может достигать 65% страховой суммы.

По словам экспертов «Росгосстраха», нередко тяжелые ранения, включая и открытые переломы, клиенты компании получают при разделке рыбы или рубке мяса. В числе довольно распространенных страховых событий при готовке — ожог кипятком или химический ожог языка или пищевода из-за, например, перепутанных бутылок с растительным маслом и уксусной эссенцией. А самые тяжелые травмы — размозжения пальцев рук в результате попадания в электромясорубки.

Шутки в сторону

Праздник в дружеской компании часто сопровождается, на первый взгляд, безобидными шутками, после которых порой приходится обращаться сначала к медикам, а потом и в страховую компанию. В управлении выплат по личному страхованию «Росгосстраха» хорошо помнят страховой случай с одной дамой, которая обратилась в компанию после разрыва сухожилия пальца кисти. Травма была получена во время застолья — когда, страховательница привстала со стула, потянувшись за хлебом, ее подруга решила «по приколу» отодвинуть из-под нее стул. Как результат — падение и удар прямым пальцем об пол.

По словам представителей страховщика, самым печальным было то, что пострадавшая работала концертмейстером. После такой травмы она потом еще три месяца восстанавливалась, но на фортепиано, конечно, играть не могла. Полученная страховательницей выплата пошла на реабилитационные мероприятия.

«Веселье — это прекрасно, но прежде чем подшутить, надо думать, к чему это может привести — особенно, когда речь идет о не самых молодых людях, — предупреждает Полина Григорьева. — Возможно, это у нас профессиональное, полученное с опытом, но, когда страховщики в праздники желают окружающим здоровья, это не просто фигура речи. Это в том числе и пожелание обойтись в эти праздники без страховых случаев. С наступающим Новым годом! Берегите себя!»