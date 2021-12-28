Экс-глава муниципалитета Новосибирской области предстанет перед судом за превышение полномочий 

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Черепаново Новосибирской области. Его обвинили в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Черепановский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летнего бывшего главы муниципального образования. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в июне 2019 года администрация города и юридическое лицо заключили муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательных работ по реконструкции биологический очистных сооружений в Черепаново. Контракт был заключен по результатам размещения закупки путем проведения открытого аукциона.

Отмечается, что фигурант дела, в нарушении требований законодательства и заключенного договора, не дожидаясь положительного заключения экспертизы, в декабре 2019 года подписал акт приемки выполненных работ, а также платежные поручения о перечислении организации около 3,5 млн рублей из средств бюджета.

«Преступные действия фигуранта по делу повлекли существенное нарушение прав и законных интересов муниципального образования города Черепаново Черепановского района Новосибирской области, а также охраняемых законом интересов государства, и причинили бюджету муниципального образования тяжкие последствия в виде значительного материального ущерба. Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал частично», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, речь идет о бывшем главе города Черепаново Николае Рундаеве. Информация об уголовном деле в отношении него появилась в конце сентября текущего года. Сообщалось, что муниципальный контракт был заключен с компанией «Дардиель», финансирование работ по договору предусматривалось подпрограммой «Чистая вода» региональной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах».

Напомним, в начале декабря суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего главы Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоды, обвиняемого в продаже острова в Бердском заливе Новосибирского водохранилища дачникам.