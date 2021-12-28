Для новосибирского синхротрона СКИФ начали создавать вакуумную систему

Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН приступил к производству вакуумной системы для синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), строительство которого проходит в районе Кольцово Новосибирской области. По словам учёных, это одно из основных устройств для функционирования объекта.

Как поясняет издание «Наука в Сибири» 28 декабря, для того чтобы пучки электронов могли беспрепятственно двигаться внутри ускорителя в течение нескольких часов и дней подряд, при этом не распадаясь и не теряя своих свойств, плотность молекул газа в накопительном кольце должна быть в триллионы раз меньше, чем в воздухе. Такие условия и создаёт вакуумная система.

По словам руководителя проектного офиса ЦКП СКИФ, заместителя директора по научной работе ИЯФ СО РАН Евгения Левичева, уже разработаны первые прототипы частей вакуумной камеры для основного накопительного кольца СКИФа.

«Одна из таких конструкций — трубка с двумя фланцами, сделанная методом экструзии, когда при нагревании алюминиевый сплав делается пластичным и продавливается через формирующее отверстие. Такая трубка, изготовленная с точностью в пять микрометров, понадобится для охлаждения при синхротронном излучении», — приводит слова Евгения Левичева «Наука в Сибири».

В 2022 году разработанные изделия планируется запустить в массовое производство, после чего будет достроена вся вакуумная система бустерного кольца.

Напомним, производством ускорительного оборудования для СКИФа занимается Институт ядерной физики. Соответствующий договор с учреждением был подписан в ноябре 2020 года, сумма контракта на два года составила 3 млрд 620 млн руб.

Разрабатываемая система включит в себя источник электронов — так называемую «электронную пушку», линейный ускоритель, предназначенный для начального ускорения электронов, бустерный синхротрон, который нужен для доускорения частиц до нужных параметров, а также основное кольцо комплекса, в котором происходит генерация синхротронного излучения.

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» будет состоять из ускорительного комплекса, экспериментальных станций и лабораторного комплекса. Основным объектом центра станет синхротрон – циклический ускоритель с кольцевой вакуумной камерой, в котором частницы ускоряются почти до скорости света. Такой механизм позволит подробно изучать структуру химических веществ.

Строительство ЦКП «СКИФ» стартовало 25 августа в районе ГНЦ «Вектор» в Кольцово. Завершить работы планируется к 2024 году. Заказчик и застройщик объекта – Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН.

На днях стало известно, что объём инвестиций в строительство СКИФа ориентировочно составит 47 млрд руб., что больше ранее заявленной суммы на 9,5 млрд руб.