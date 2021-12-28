О новом проекте рассказали на итоговой пресс-конференции в Институте ядерной физики СО РАН 28 декабря.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» уже рассказывал о новом направлении лечения злокачественных опухолей, которое разрабатывают в новосибирском Академгородке – бор-нейтронзахватной терапии (БНЗТ). Вкратце суть метода сводится к тому, что сначала в раковые клетки целенаправленно внедряют специальные соединения-«мишени», а потом подвергают их разрушающему облучению. При этом здоровым тканям организма, ввиду отсутствия в них подобных «мишеней», никакого ущерба не наносится.

Это направление считают одним из самых перспективных и ряд ученых в разных странах работает над его воплощением в медицинскую практику. Новосибирские физики из ИЯФ СО РАН оказались в числе лидеров. Ранее их работой заинтересовались в Китае и в этом году на базе одной из китайских клиник успешно прошли предклинические испытания на животных. И в ближайшее время там готовы перейти к клиническим исследованиям эффективности терапии на людях.

Этим летом, во время своего визита в Новосибирск премьер-министр Михаил Мишустин пообещал профинансировать проведение подобных испытаний и на территории России, а в августе (в рамках «Технопрома») с вице-премьером Чернышенко согласовали детали проекта.

Испытания российского комплекса БНЗТ будет размещаться на базе Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина в Москве. В настоящее время в ИЯФ СО РАН уже приступили к изготовлению необходимого оборудования, которое должно быть установлено в следующем году. Затем последуют процедуры сертификации и настройки, после чего, ориентировочно в 2024 году ученые рассчитывают начать клинические испытания нового способа лечения рака.

«Мы также надеемся, что московской площадкой дело не ограничится, достаточно быстро последует открытие новых подобных центров уже по всей стране. И, конечно, мы рассчитываем, что Новосибирск, где эта технология была разработана, будет в числе первых мест, где ее внедрят после завершения испытаний», – рассказал на пресс-конференции заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН Петр Багрянский.

Параллельно ученые продолжают работу по созданию препаратов нового поколения для доставки бора в больные клетки – для успешного лечения их эффективность должна быть в десятки раз выше, чем у имеющихся в распоряжении российских врачей. И при этом они должны иметь низкую токсичность для организма. Для решения этой задачи создан специальный консорциум из ряда российских научных организаций и вузов.