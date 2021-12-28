Экс-руководитель новосибирского УФАС возглавил красноярское управление

Руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю назначен Александр Годованюк, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее он являлся и.о. руководителя управления по Новосибирской области.

Новый руководитель управления УФАС по Красноярскому краю вступил в должность 27 декабря.

«Александр Годованюк назначен руководителем Красноярского УФАС России. 27 декабря 2021 года он вступил в должность в соответствии с приказом ФАС России», — указано в сообщении.

Александр Годованюк родился в 1986 году. В 2009 году окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва по специальности «экономика и управление на предприятии», в 2014 году — Красноярский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция».

Работает в антимонопольных органах с 2009 года, прошел путь от специалиста-эксперта до руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю.

Отметим, в марте 2021 года Александр Годованюк был назначен на должность и.о. руководителя управления ФАС России по Новосибирской области, однако уже в сентябре 2021 года стал исполняющим обязанности руководителя управления в Красноярском крае. Временно исполняющим обязанности руководителя новосибирского управления назначен Дмитрий Сухоплюев.

Ранее, с 1998 года, управлением ФАС России по Красноярскому краю руководил Валерий Захаров. Он скончался в июле текущего года после продолжительной болезни.

Напомним, 28 декабря появилась информация о назначении нового вице-мэра Красноярска. Им стал бывший сотрудник прокуратуры Алексей Шувалов.