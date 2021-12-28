Экс-руководитель новосибирского УФАС возглавил красноярское управление

Василий Попов
 
Назначен новый руководитель УФАС по Красноярскому краю
Фото Михаила Перикова

Руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю назначен Александр Годованюк, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее он являлся и.о. руководителя управления по Новосибирской области.

Новый руководитель управления УФАС по Красноярскому краю вступил в должность  27 декабря.

«Александр Годованюк назначен руководителем Красноярского УФАС России. 27 декабря 2021 года он вступил в должность в соответствии с приказом ФАС России», — указано в сообщении.

Александр Годованюк родился в 1986 году. В 2009 году окончил  Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва по специальности «экономика и управление на предприятии», в 2014 году — Красноярский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция».

Работает в антимонопольных органах с 2009 года, прошел путь от специалиста-эксперта до руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю.

Отметим, в марте 2021 года Александр Годованюк был назначен на должность и.о. руководителя управления ФАС России по Новосибирской области, однако уже в сентябре 2021 года стал исполняющим обязанности руководителя управления в Красноярском крае. Временно исполняющим обязанности руководителя новосибирского управления назначен Дмитрий Сухоплюев.

Ранее, с 1998 года, управлением ФАС России по Красноярскому краю руководил Валерий Захаров. Он скончался в июле текущего года после продолжительной болезни.

Напомним, 28 декабря появилась информация о назначении нового вице-мэра Красноярска. Им стал бывший сотрудник прокуратуры Алексей Шувалов.

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